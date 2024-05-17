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НРД планирует запустить сервис междепозитарных переводов бумаг сродни СБП
НРД планирует запустить сервис междепозитарных переводов бумаг сродни СБП - 17.05.2024, ПРАЙМ
НРД планирует запустить сервис междепозитарных переводов бумаг сродни СБП
Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) ожидает снятия до конца года всех юридических барьеров для начала работы сервиса... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T09:25+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) ожидает снятия до конца года всех юридических барьеров для начала работы сервиса переводов ценных бумаг между депозитариями аналогично банковской системе быстрых платежей (СБП), сообщили РИА Новости в НРД. "Внесенный ко второму чтению законопроект об изменении статей 3 и 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" – первый, очень важный шаг на пути внедрения сервиса, который позволит физическим лицам переводить ценные бумаги между депозитариями при смене ими брокера так же просто, как это происходит при переводе денежных средств (по СБП - ред.). Мы ожидаем, что в этом году будут приняты необходимые поправки в налоговый кодекс, которые снимут все юридические барьеры для начала работы сервиса", - прокомментировали в НРД. Более 10 брокеров начали проработку вопросов интеграции этого сервиса в свои мобильные приложения, но из-за отсутствия необходимой нормативной базы были вынуждены отложить эту работу на конец года, пояснили в пресс-службе депозитария. "Мы ожидаем и готовимся к масштабному подключению брокеров к нашему сервису в конце этого года и видим в нем заинтересованность со стороны участников рынка и регулятора. Сервис у нас уже готов, его внедряют брокеры", - резюмировали в НРД.
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Экономика, РОССИЯ, НРД, Новости
НРД планирует запустить сервис междепозитарных переводов бумаг сродни СБП
НРД рассчитывает до конца года запустить сервис междепозитарных переводов бумаг сродни СБП
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) ожидает снятия до конца года всех юридических барьеров для начала работы сервиса переводов ценных бумаг между депозитариями аналогично банковской системе быстрых платежей (СБП), сообщили РИА Новости в НРД.
"Внесенный ко второму чтению законопроект об изменении статей 3 и 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" – первый, очень важный шаг на пути внедрения сервиса, который позволит физическим лицам переводить ценные бумаги между депозитариями при смене ими брокера так же просто, как это происходит при переводе денежных средств (по СБП - ред.). Мы ожидаем, что в этом году будут приняты необходимые поправки в налоговый кодекс, которые снимут все юридические барьеры для начала работы сервиса", - прокомментировали в НРД.
Более 10 брокеров начали проработку вопросов интеграции этого сервиса в свои мобильные приложения, но из-за отсутствия необходимой нормативной базы были вынуждены отложить эту работу на конец года, пояснили в пресс-службе депозитария. "Мы ожидаем и готовимся к масштабному подключению брокеров к нашему сервису в конце этого года и видим в нем заинтересованность со стороны участников рынка и регулятора. Сервис у нас уже готов, его внедряют брокеры", - резюмировали в НРД.
НРД рассказал о перспективах системы быстрого перевода ценных бумаг