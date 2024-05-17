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НРД планирует запустить сервис междепозитарных переводов бумаг сродни СБП - 17.05.2024, ПРАЙМ
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НРД планирует запустить сервис междепозитарных переводов бумаг сродни СБП
НРД планирует запустить сервис междепозитарных переводов бумаг сродни СБП - 17.05.2024, ПРАЙМ
НРД планирует запустить сервис междепозитарных переводов бумаг сродни СБП
Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) ожидает снятия до конца года всех юридических барьеров для начала работы сервиса... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T09:25+0300
2024-05-17T09:25+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) ожидает снятия до конца года всех юридических барьеров для начала работы сервиса переводов ценных бумаг между депозитариями аналогично банковской системе быстрых платежей (СБП), сообщили РИА Новости в НРД. "Внесенный ко второму чтению законопроект об изменении статей 3 и 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" – первый, очень важный шаг на пути внедрения сервиса, который позволит физическим лицам переводить ценные бумаги между депозитариями при смене ими брокера так же просто, как это происходит при переводе денежных средств (по СБП - ред.). Мы ожидаем, что в этом году будут приняты необходимые поправки в налоговый кодекс, которые снимут все юридические барьеры для начала работы сервиса", - прокомментировали в НРД. Более 10 брокеров начали проработку вопросов интеграции этого сервиса в свои мобильные приложения, но из-за отсутствия необходимой нормативной базы были вынуждены отложить эту работу на конец года, пояснили в пресс-службе депозитария. "Мы ожидаем и готовимся к масштабному подключению брокеров к нашему сервису в конце этого года и видим в нем заинтересованность со стороны участников рынка и регулятора. Сервис у нас уже готов, его внедряют брокеры", - резюмировали в НРД.
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россия, нрд, новости
Экономика, РОССИЯ, НРД, Новости
09:25 17.05.2024
 
НРД планирует запустить сервис междепозитарных переводов бумаг сродни СБП

НРД рассчитывает до конца года запустить сервис междепозитарных переводов бумаг сродни СБП

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк% Московская биржа
% Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) ожидает снятия до конца года всех юридических барьеров для начала работы сервиса переводов ценных бумаг между депозитариями аналогично банковской системе быстрых платежей (СБП), сообщили РИА Новости в НРД.
"Внесенный ко второму чтению законопроект об изменении статей 3 и 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" – первый, очень важный шаг на пути внедрения сервиса, который позволит физическим лицам переводить ценные бумаги между депозитариями при смене ими брокера так же просто, как это происходит при переводе денежных средств (по СБП - ред.). Мы ожидаем, что в этом году будут приняты необходимые поправки в налоговый кодекс, которые снимут все юридические барьеры для начала работы сервиса", - прокомментировали в НРД.
Более 10 брокеров начали проработку вопросов интеграции этого сервиса в свои мобильные приложения, но из-за отсутствия необходимой нормативной базы были вынуждены отложить эту работу на конец года, пояснили в пресс-службе депозитария. "Мы ожидаем и готовимся к масштабному подключению брокеров к нашему сервису в конце этого года и видим в нем заинтересованность со стороны участников рынка и регулятора. Сервис у нас уже готов, его внедряют брокеры", - резюмировали в НРД.
Ценные бумаги, инвестиции, облигации, акции. - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2023
НРД рассказал о перспективах системы быстрого перевода ценных бумаг
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