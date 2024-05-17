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Процесс дедолларизации продолжится, заявил Песков

Процесс дедолларизации продолжится, заявил Песков - 17.05.2024, ПРАЙМ

Процесс дедолларизации продолжится, заявил Песков

Россия и Китай могут взаимовыгодно сотрудничать во многих областях, заявил газете "Известия" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T10:02+0300

2024-05-17T10:02+0300

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экономика

дмитрий песков

китай

россия

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай могут взаимовыгодно сотрудничать во многих областях, заявил газете "Известия" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Очень много областей, которые сулят взаимную выгоду. И китайские партнеры это понимают, и наши компании тоже понимают, как мы здесь видим", - сказал он.Кроме того, официальный представитель Кремля напомнил, что более 90 процентов расчетов в торговле России и Китая осуществляется в национальных валютах, преимущественно в юанях. По словам Пескова, процесс дедолларизации продолжится.Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.

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дмитрий песков, китай, россия