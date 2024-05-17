Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Процесс дедолларизации продолжится, заявил Песков - 17.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240517/peskov-848263703.html
Процесс дедолларизации продолжится, заявил Песков
Процесс дедолларизации продолжится, заявил Песков - 17.05.2024, ПРАЙМ
Процесс дедолларизации продолжится, заявил Песков
Россия и Китай могут взаимовыгодно сотрудничать во многих областях, заявил газете "Известия" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:02+0300
2024-05-17T10:04+0300
экономика
дмитрий песков
китай
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848261393_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_3bf7ab183c15f695d0cf1cd07ed5470d.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай могут взаимовыгодно сотрудничать во многих областях, заявил газете "Известия" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Очень много областей, которые сулят взаимную выгоду. И китайские партнеры это понимают, и наши компании тоже понимают, как мы здесь видим", - сказал он.Кроме того, официальный представитель Кремля напомнил, что более 90 процентов расчетов в торговле России и Китая осуществляется в национальных валютах, преимущественно в юанях. По словам Пескова, процесс дедолларизации продолжится.Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.
https://1prime.ru/20240503/briks-847878930.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848261393_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_22011ce902eb2ca6a88cb9a62da4b88f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, китай, россия
Экономика, Дмитрий Песков, КИТАЙ, РОССИЯ
10:02 17.05.2024 (обновлено: 10:04 17.05.2024)
 
Процесс дедолларизации продолжится, заявил Песков

Песков: у России и Китая много областей сотрудничества, которые сулят взаимную выгоду

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай могут взаимовыгодно сотрудничать во многих областях, заявил газете "Известия" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Очень много областей, которые сулят взаимную выгоду. И китайские партнеры это понимают, и наши компании тоже понимают, как мы здесь видим", - сказал он.
Кроме того, официальный представитель Кремля напомнил, что более 90 процентов расчетов в торговле России и Китая осуществляется в национальных валютах, преимущественно в юанях. По словам Пескова, процесс дедолларизации продолжится.
Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.
Логотип саммита БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
БРИКС может найти альтернативу доллару, заявили в МВФ
3 мая, 06:48
 
ЭкономикаДмитрий ПесковКИТАЙРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала