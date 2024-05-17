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ЦБ проверит соблюдение банками планов перехода на российское ПО
ЦБ проверит соблюдение банками планов перехода на российское ПО - 17.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ проверит соблюдение банками планов перехода на российское ПО
ЦБ РФ будет проверять соблюдение банками и некредитными организациями планов перехода на отечественные программные продукты в соответствии с указаниями,... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T17:42+0300
2024-05-17T17:42+0300
2024-05-17T17:42+0300
банк россии
программное обеспечение
по
банки
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет проверять соблюдение банками и некредитными организациями планов перехода на отечественные программные продукты в соответствии с указаниями, вступающими в силу с 27 мая, следует из документов регулятора и его комментария.Банк России в пятницу опубликовал указания о порядке осуществления регулятором контроля и мониторинга за соблюдением кредитными и некредитными организациями реализации планов мероприятий по переходу на преимущественное использование российского программного обеспечения (ПО).Указания предусматривают, что ЦБ РФ будет направлять банкам и некредитным финансовым организациям запросы о предоставлении информации о реализации плана мероприятий за указанный период, а также о предоставлении информации по закупкам иностранного ПО. Эти запросы будут направляться в последний месяц каждого квартала не позднее десятого рабочего дня месяца. В свою очередь, ответ в ЦБ РФ на соответствующий запрос кредитные и некредитные финансовые организации должны будут дать в течение 10 рабочих дней после дня получения запроса.Контроль ЦБ РФ, как предусматривают указания, за соблюдением этими организациями планов мероприятий и осуществления закупок, в том числе при неполучении или получении неполной или недостоверной информации, осуществляет в виде проверок."С 27 мая 2024 года вступают в силу указания, в соответствии с которыми Банк России будет проверять, как банки и некредитные финансовые организации соблюдают планы перехода на отечественные продукты (ПО, радиоэлектронная продукция, телекоммуникационное оборудование), укладываются ли они в установленные сроки", - прокомментировал позже Банк России."Также указания определяют порядок контроля и мониторинга за проведением финансовыми организациями закупок иностранного программного обеспечения и оборудования. Указания будут применяться в отношении банков и некредитных финансовых организаций, которые обладают значимыми объектами критической информационной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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программное обеспечение, по, банки
Банк России, программное обеспечение, ПО, Банки
ЦБ проверит соблюдение банками планов перехода на российское ПО
ЦБ с 27 мая начнет проверять соблюдение банками планов перехода на российское ПО
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет проверять соблюдение банками и некредитными организациями планов перехода на отечественные программные продукты в соответствии с указаниями, вступающими в силу с 27 мая, следует из документов регулятора и его комментария.
Банк России в пятницу опубликовал указания о порядке осуществления регулятором контроля и мониторинга за соблюдением кредитными и некредитными организациями реализации планов мероприятий по переходу на преимущественное использование российского программного обеспечения (ПО).
Указания предусматривают, что ЦБ РФ будет направлять банкам и некредитным финансовым организациям запросы о предоставлении информации о реализации плана мероприятий за указанный период, а также о предоставлении информации по закупкам иностранного ПО. Эти запросы будут направляться в последний месяц каждого квартала не позднее десятого рабочего дня месяца. В свою очередь, ответ в ЦБ РФ на соответствующий запрос кредитные и некредитные финансовые организации должны будут дать в течение 10 рабочих дней после дня получения запроса.
Контроль ЦБ РФ, как предусматривают указания, за соблюдением этими организациями планов мероприятий и осуществления закупок, в том числе при неполучении или получении неполной или недостоверной информации, осуществляет в виде проверок.
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"С 27 мая 2024 года вступают в силу указания, в соответствии с которыми Банк России будет проверять, как банки и некредитные финансовые организации соблюдают планы перехода на отечественные продукты (ПО, радиоэлектронная продукция, телекоммуникационное оборудование), укладываются ли они в установленные сроки", - прокомментировал позже Банк России.
"Также указания определяют порядок контроля и мониторинга за проведением финансовыми организациями закупок иностранного программного обеспечения и оборудования. Указания будут применяться в отношении банков и некредитных финансовых организаций, которые обладают значимыми объектами критической информационной инфраструктуры", - говорится в сообщении.