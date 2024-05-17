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ЦБ проверит соблюдение банками планов перехода на российское ПО

ЦБ проверит соблюдение банками планов перехода на российское ПО - 17.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ проверит соблюдение банками планов перехода на российское ПО

ЦБ РФ будет проверять соблюдение банками и некредитными организациями планов перехода на отечественные программные продукты в соответствии с указаниями,... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T17:42+0300

2024-05-17T17:42+0300

2024-05-17T17:42+0300

банк россии

программное обеспечение

по

банки

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет проверять соблюдение банками и некредитными организациями планов перехода на отечественные программные продукты в соответствии с указаниями, вступающими в силу с 27 мая, следует из документов регулятора и его комментария.Банк России в пятницу опубликовал указания о порядке осуществления регулятором контроля и мониторинга за соблюдением кредитными и некредитными организациями реализации планов мероприятий по переходу на преимущественное использование российского программного обеспечения (ПО).Указания предусматривают, что ЦБ РФ будет направлять банкам и некредитным финансовым организациям запросы о предоставлении информации о реализации плана мероприятий за указанный период, а также о предоставлении информации по закупкам иностранного ПО. Эти запросы будут направляться в последний месяц каждого квартала не позднее десятого рабочего дня месяца. В свою очередь, ответ в ЦБ РФ на соответствующий запрос кредитные и некредитные финансовые организации должны будут дать в течение 10 рабочих дней после дня получения запроса.Контроль ЦБ РФ, как предусматривают указания, за соблюдением этими организациями планов мероприятий и осуществления закупок, в том числе при неполучении или получении неполной или недостоверной информации, осуществляет в виде проверок."С 27 мая 2024 года вступают в силу указания, в соответствии с которыми Банк России будет проверять, как банки и некредитные финансовые организации соблюдают планы перехода на отечественные продукты (ПО, радиоэлектронная продукция, телекоммуникационное оборудование), укладываются ли они в установленные сроки", - прокомментировал позже Банк России."Также указания определяют порядок контроля и мониторинга за проведением финансовыми организациями закупок иностранного программного обеспечения и оборудования. Указания будут применяться в отношении банков и некредитных финансовых организаций, которые обладают значимыми объектами критической информационной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240517/svyaz-848257451.html

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программное обеспечение, по, банки