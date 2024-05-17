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Пушков указал на бесполезность требований США к Китаю сделать выбор

Пушков указал на бесполезность требований США к Китаю сделать выбор - 17.05.2024, ПРАЙМ

Пушков указал на бесполезность требований США к Китаю сделать выбор

Попытки США поставить Китай перед выбором между Россией и Западом несостоятельны, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T07:44+0300

2024-05-17T07:44+0300

2024-05-17T07:44+0300

алексей пушков

китай

сша

россия

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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Попытки США поставить Китай перед выбором между Россией и Западом несостоятельны, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, требование Госдепа к Пекину о том, что он должен сделать выбор "между Россией и Западом", давно не новость — Вашингтон пытается убедить КНР в этом уже полгода, начиная с визита главы Минфина Джанет Йеллен и госсекретаря Энтони Блинкена.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Нельзя исключить даже того, что тогда Блинкен намеренно опоздал на переговоры с Си Цщиньпином, чтобы таким образом дать понять китайскому руководству, что тому надо сделать "правильный выбор". Но, как известно, уехал ни с чем", — отметил Пушков.Сенатор подчеркнул, что Китай свой политический выбор уже сделал, и он достаточно очевиден. По его словам, это не исключает финансовых и других маневров с его стороны в отношениях с западными странами, так как для китайской экспортно ориентированной экономики очень важны их рынки."Но, повторим, политический выбор Китая сделан. А в Вашингтоне продолжают цепляться за формулу "китайского выбора" не потому, что она работает, а за неимением лучшей", — указал сенатор.Он добавил, что эта формула не может скрыть несостоятельность политики США на китайском направлении."Эта несостоятельность бьет в глаза. И итоги визита Владимира Путина в Китай - еще одно тому подтверждение", — заключил Пушков.

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китай

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алексей пушков, китай, сша, россия