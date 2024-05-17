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Путин пригласил китайских партнеров на ВЭФ

Путин пригласил китайских партнеров на ВЭФ - 17.05.2024, ПРАЙМ

Путин пригласил китайских партнеров на ВЭФ

Президент России Владимир Путин пригласил коллег из Китая приехать на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет осенью 2024 года. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T08:49+0300

2024-05-17T08:49+0300

2024-05-17T09:31+0300

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си цзиньпин

экономика

вэф

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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил коллег из Китая приехать на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет осенью 2024 года.Глава государства предложил китайским парнерам обсудить влаимодействие с Россией, в том числе касательно территорий опережающего развития (ТОР). "Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на девятый Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября. Там можно будет продолжить подробное обсуждение возможностей сотрудничества с Россией в том числе на территориях опережающего социального-экономического развития, где создаются удобные преференциальные режимы для внешних инвесторов", - сказал Путин в ходе церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству в Харбине.Восточный экономический форум является международным форумом, который проходит каждый год во Владивостоке. Его задачей является стимулирование иностранных инвестиций в Дальний Восток России и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.24 по 26 мая партнеры из КНР, Индии, Пакистана, Ирана и Монголии планируют принять участие в международном форуме "АмурЭкспо", который станет выездной площадкой ВЭФ-2024.

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, вэф