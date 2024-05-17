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Специалисты из США и Европы продолжают работать в России, заявил Путин
Специалисты из США и Европы продолжают работать в России, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ
Специалисты из США и Европы продолжают работать в России, заявил Путин
Специалисты из Соединенных Штатов и Европы продолжают приезжать и работать в России, несмотря на рестрикции. Об этом в ходе выступления перед студентами... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:29+0300
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Специалисты из Соединенных Штатов и Европы продолжают приезжать и работать в России, несмотря на рестрикции. Об этом в ходе выступления перед студентами Харбинского политехнического университета заявил президент России Владимир Путин."Наши компании ищут иностранных специалистов. И, как это ни странно, несмотря на все санкционные дела, на все геополитические издержки, к нам едут на работу и из Европы, и из Северной Америки", — заметил глава государства.Путин подчеркнул, что зарплата таких специалистов зачастую превышает ту, которую они получали на родине. Однако, отметил он, необходимо, чтобы работодатель оценил возможности и перспективы развития сотрудника.Ко всему прочему, рынок труда в России не заполнен полностью, стране необходимы квалифицированные специалисты.
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Специалисты из США и Европы продолжают работать в России, заявил Путин
Путин: специалисты из США и Европы работают в России, несмотря на санкции
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Специалисты из Соединенных Штатов и Европы продолжают приезжать и работать в России, несмотря на рестрикции. Об этом в ходе выступления перед студентами Харбинского политехнического университета заявил президент России Владимир Путин.
"Наши компании ищут иностранных специалистов. И, как это ни странно, несмотря на все санкционные дела, на все геополитические издержки, к нам едут на работу и из Европы, и из Северной Америки", — заметил глава государства.
Путин подчеркнул, что зарплата таких специалистов зачастую превышает ту, которую они получали на родине. Однако, отметил он, необходимо, чтобы работодатель оценил возможности и перспективы развития сотрудника.
Ко всему прочему, рынок труда в России не заполнен полностью, стране необходимы квалифицированные специалисты.
Российский рынок труда стал более комфортным, заявил Путин