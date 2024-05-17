https://1prime.ru/20240517/putin-848273197.html

Специалисты из США и Европы продолжают работать в России, заявил Путин

Специалисты из США и Европы продолжают работать в России, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ

Специалисты из США и Европы продолжают работать в России, заявил Путин

Специалисты из Соединенных Штатов и Европы продолжают приезжать и работать в России, несмотря на рестрикции. Об этом в ходе выступления перед студентами... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T12:29+0300

2024-05-17T12:29+0300

2024-05-17T12:29+0300

россия

китай

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848228090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_952f832d9ec53a199a8f97fa35382ee9.jpg

ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Специалисты из Соединенных Штатов и Европы продолжают приезжать и работать в России, несмотря на рестрикции. Об этом в ходе выступления перед студентами Харбинского политехнического университета заявил президент России Владимир Путин."Наши компании ищут иностранных специалистов. И, как это ни странно, несмотря на все санкционные дела, на все геополитические издержки, к нам едут на работу и из Европы, и из Северной Америки", — заметил глава государства.Путин подчеркнул, что зарплата таких специалистов зачастую превышает ту, которую они получали на родине. Однако, отметил он, необходимо, чтобы работодатель оценил возможности и перспективы развития сотрудника.Ко всему прочему, рынок труда в России не заполнен полностью, стране необходимы квалифицированные специалисты.

https://1prime.ru/20230221/839872457.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, новости