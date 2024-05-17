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Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин
Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ
Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин
Санкции негативно влияют не только на страны, против которых они вводятся, но и на всю мировую экономику. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:29+0300
2024-05-17T13:29+0300
2024-05-17T13:57+0300
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Санкции негативно влияют не только на страны, против которых они вводятся, но и на всю мировую экономику. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции."То, что принимаются такие решения (о введении санкций – ред.), они, конечно, наносят прямой ущерб мировой экономике. Не только тем странам, в отношении кого принимаются такие решения и операторов этих стран, но и мировой экономике в целом: и энергетике, и другим сферам деятельности экономической отрасли", — отметил глава государства.Путин также отметил, что европейцы подтверждают свою зависимость от США, применяя санкции даже против своих союзников. В то же время американцы не применяют санкции против американских компаний, что подчеркивает вассальную зависимость европейцев от США.Российский лидер призвал неизменно принимать санкции во внимание в условиях формирования мирного и взаимовыгодного международного порядка.
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владимир путин, новости, мир
Владимир Путин, Новости, Экономика, МИР
Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин
Путин: санкции наносят прямой ущерб мировой экономике
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Санкции негативно влияют не только на страны, против которых они вводятся, но и на всю мировую экономику. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции.
"То, что принимаются такие решения (о введении санкций – ред.), они, конечно, наносят прямой ущерб мировой экономике. Не только тем странам, в отношении кого принимаются такие решения и операторов этих стран, но и мировой экономике в целом: и энергетике, и другим сферам деятельности экономической отрасли", — отметил глава государства.
Путин также отметил, что европейцы подтверждают свою зависимость от США, применяя санкции даже против своих союзников. В то же время американцы не применяют санкции против американских компаний, что подчеркивает вассальную зависимость европейцев от США.
Российский лидер призвал неизменно принимать санкции во внимание в условиях формирования мирного и взаимовыгодного международного порядка.
Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин