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Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин
Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ
Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин
Санкции негативно влияют не только на страны, против которых они вводятся, но и на всю мировую экономику. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:29+0300
2024-05-17T13:57+0300
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Санкции негативно влияют не только на страны, против которых они вводятся, но и на всю мировую экономику. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции."То, что принимаются такие решения (о введении санкций – ред.), они, конечно, наносят прямой ущерб мировой экономике. Не только тем странам, в отношении кого принимаются такие решения и операторов этих стран, но и мировой экономике в целом: и энергетике, и другим сферам деятельности экономической отрасли", — отметил глава государства.Путин также отметил, что европейцы подтверждают свою зависимость от США, применяя санкции даже против своих союзников. В то же время американцы не применяют санкции против американских компаний, что подчеркивает вассальную зависимость европейцев от США.Российский лидер призвал неизменно принимать санкции во внимание в условиях формирования мирного и взаимовыгодного международного порядка.
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владимир путин, новости, мир
Владимир Путин, Новости, Экономика, МИР
13:29 17.05.2024 (обновлено: 13:57 17.05.2024)
 
Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин

Путин: санкции наносят прямой ущерб мировой экономике

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса
© POOL
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Санкции негативно влияют не только на страны, против которых они вводятся, но и на всю мировую экономику. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции.
"То, что принимаются такие решения (о введении санкций – ред.), они, конечно, наносят прямой ущерб мировой экономике. Не только тем странам, в отношении кого принимаются такие решения и операторов этих стран, но и мировой экономике в целом: и энергетике, и другим сферам деятельности экономической отрасли", — отметил глава государства.
Путин также отметил, что европейцы подтверждают свою зависимость от США, применяя санкции даже против своих союзников. В то же время американцы не применяют санкции против американских компаний, что подчеркивает вассальную зависимость европейцев от США.
Российский лидер призвал неизменно принимать санкции во внимание в условиях формирования мирного и взаимовыгодного международного порядка.
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