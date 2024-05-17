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Путин назвал трудности в переводах препятствием для торговли России и КНР

Путин назвал трудности в переводах препятствием для торговли России и КНР - 17.05.2024, ПРАЙМ

Путин назвал трудности в переводах препятствием для торговли России и КНР

Росту российско-китайской торговли препятствуют трудности в денежных переводах между двумя странами, рассказал российский президент Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T13:39+0300

2024-05-17T13:39+0300

2024-05-17T14:00+0300

россия

китай

денежные переводы

владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Росту российско-китайской торговли препятствуют трудности в денежных переводах между двумя странами, рассказал российский президент Владимир Путин. Как добавил глава государства, сотрудничество России и Китая способно противостоять санкциям извне, но только в случае нормализации ситуации с денежными переводами. По его словам, из-за этого Россия ограничена в приобретении китайской продукции.В четверг Путин по итогам переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о планах укрепления двусторонних контактов по линии банковских учреждений и задействования платежных систем для обслуживания экономических операторов.

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россия, китай, денежные переводы, владимир путин