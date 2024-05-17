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Путин назвал трудности в переводах препятствием для торговли России и КНР - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал трудности в переводах препятствием для торговли России и КНР
Путин назвал трудности в переводах препятствием для торговли России и КНР - 17.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал трудности в переводах препятствием для торговли России и КНР
Росту российско-китайской торговли препятствуют трудности в денежных переводах между двумя странами, рассказал российский президент Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:39+0300
2024-05-17T14:00+0300
россия
китай
денежные переводы
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Росту российско-китайской торговли препятствуют трудности в денежных переводах между двумя странами, рассказал российский президент Владимир Путин. Как добавил глава государства, сотрудничество России и Китая способно противостоять санкциям извне, но только в случае нормализации ситуации с денежными переводами. По его словам, из-за этого Россия ограничена в приобретении китайской продукции.В четверг Путин по итогам переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о планах укрепления двусторонних контактов по линии банковских учреждений и задействования платежных систем для обслуживания экономических операторов.
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россия, китай, денежные переводы, владимир путин
РОССИЯ, КИТАЙ, денежные переводы, Владимир Путин
13:39 17.05.2024 (обновлено: 14:00 17.05.2024)
 
Путин назвал трудности в переводах препятствием для торговли России и КНР

Путин: проблемы в денежных переводах мешают росту торговли России и Китая

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
© POOL
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Росту российско-китайской торговли препятствуют трудности в денежных переводах между двумя странами, рассказал российский президент Владимир Путин.
Как добавил глава государства, сотрудничество России и Китая способно противостоять санкциям извне, но только в случае нормализации ситуации с денежными переводами. По его словам, из-за этого Россия ограничена в приобретении китайской продукции.
В четверг Путин по итогам переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о планах укрепления двусторонних контактов по линии банковских учреждений и задействования платежных систем для обслуживания экономических операторов.
 
РОССИЯКИТАЙденежные переводыВладимир Путин
 
 
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