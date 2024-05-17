https://1prime.ru/20240517/putin-848279655.html

Путин раскрыл, почему России важна легитимность Зеленского

Путин раскрыл, почему России важна легитимность Зеленского - 17.05.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл, почему России важна легитимность Зеленского

Для России имеет значение легитимность президента Украины, если придется подписывать документы, заявил президент РФ Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T13:42+0300

2024-05-17T13:42+0300

2024-05-17T13:42+0300

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА 17 мая - ПРАЙМ. Для России имеет значение легитимность президента Украины, если придется подписывать документы, заявил президент РФ Владимир Путин.В целом на вопрос о том, насколько легитимна деятельность Владимира Зеленского после истечения его президентского срока должна ответить политическая и правовая система на Украине, отметил он. В украинской конституции есть разные варианты, а их оценка - дело, прежде всего, конституционного суда страны."Для нас это, конечно, имеет значение, потому что если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный", - заявил Путин на пресс-конференции по итогу визита в Китай.Глава российского государства добавил, что до острой фазы конфликта был в постоянном контакте с Зеленским, общался с ним.

https://1prime.ru/20240517/putin-848277580.html

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владимир путин, владимир зеленский