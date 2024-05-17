https://1prime.ru/20240517/putin-848279927.html
Подорвали инструмент своего могущества: Путин назвал ужасную глупость США
Подорвали инструмент своего могущества: Путин назвал ужасную глупость США - 17.05.2024, ПРАЙМ
Подорвали инструмент своего могущества: Путин назвал ужасную глупость США
Подрывая доверие к доллару, Америка спиливает сук, на котором сидит, это - глупость. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:49+0300
2024-05-17T13:49+0300
2024-05-17T14:46+0300
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Подрывая доверие к доллару, Америка спиливает сук, на котором сидит, это - глупость. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Китае.Российский лидер отметил, что западные власти сами наносят себе ущерб, подрываю доверие к американской валюте."Власти Соединенных Штатов подрывают доверие к доллару, они ослабляют свой главный, основной, самый важный инструмент своего могущества, сам доллар. Наносят себе непоправимый ущерб. То есть выражаясь тривиально, нашими так сказать известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят", - сказал он.По словам главы государства, такие действия Вашингтона являются ужасной глупостью.Путин напомнил, что США заработали более десяти триллионов долларов от того, что доллар является мировой резервной валютой.8 ноября 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что крупнейшие мировые экономики переходят на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, среди "локомотивов дедолларизации" оказались Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств.
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владимир путин, дедолларизация, сша, доллар
Владимир Путин, дедолларизация, США, доллар
Подорвали инструмент своего могущества: Путин назвал ужасную глупость США
Путин: подрывая доверие к доллару, США пилят сук, на котором сами сидят - глупость ужасная
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Подрывая доверие к доллару, Америка спиливает сук, на котором сидит, это - глупость. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Китае.
Российский лидер отметил, что западные власти сами наносят себе ущерб, подрываю доверие к американской валюте.
"Власти Соединенных Штатов подрывают доверие к доллару, они ослабляют свой главный, основной, самый важный инструмент своего могущества, сам доллар. Наносят себе непоправимый ущерб. То есть выражаясь тривиально, нашими так сказать известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят", - сказал он.
По словам главы государства, такие действия Вашингтона являются ужасной глупостью.
Путин напомнил, что США заработали более десяти триллионов долларов от того, что доллар является мировой резервной валютой.
8 ноября 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что крупнейшие мировые экономики переходят на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, среди "локомотивов дедолларизации" оказались Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств.
Титов предрек улучшение ситуации с расчетами РФ и КНР после визита Путина