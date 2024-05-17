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Титов предрек улучшение ситуации с расчетами РФ и КНР после визита Путина
Титов предрек улучшение ситуации с расчетами РФ и КНР после визита Путина - 17.05.2024, ПРАЙМ
Титов предрек улучшение ситуации с расчетами РФ и КНР после визита Путина
Ситуация с двусторонними финансовыми расчетами между Россией и Китаем улучшится после визита президента РФ Владимира Путина в КНР, заявил в интервью РИА Новости | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:51+0300
2024-05-17T10:51+0300
2024-05-17T10:51+0300
экономика
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ХАРБИН (Китай), 17 мая – ПРАЙМ. Ситуация с двусторонними финансовыми расчетами между Россией и Китаем улучшится после визита президента РФ Владимира Путина в КНР, заявил в интервью РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.В четверг Путин по итогам переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о планах укрепления двусторонних контактов по линии банковских учреждений и задействования платежных систем для обслуживания экономических операторов."Думаю, что ситуация с расчетами улучшится после визита", - сказал Титов. По его словам, ситуация с расчетами точно не останется в том виде, в котором существует сегодня.Титов отметил, что, начиная с 2022 года, когда ситуация для бизнеса сильно изменилась, решения находились. "Вначале все остановилось на какое-то время, но потом все постепенно начало налаживаться. Бизнес всегда находит пути, как решить вопрос, особенно эффективно это получается, если еще и помогает государство", - сказал он.Титов отметил, что бизнес найдет пути, сегодня рассматривается несколько разных схем для решения имеющихся трудностей. "Даже учитывая, что крупные китайские банки притормозили, но не остановили (взаимодействие - прим.), сегодня ищутся варианты с банками регионального уровня, как здесь в провинции Хэйлунцзян, также мы начали переговоры с банками в Сиане, которые не имеют сегодня корреспондентских счетов в долларах, но при этом имеют право осуществлять трансграничные расчеты", - сказал он.Сегодня, по словам Титова, многие банки переходят или на российскую, или на китайскую систему (расчетов), если бы российский банк имел такую же систему, как китайский, или наоборот, но не SWIFT, то тогда расчеты будут идти бесперебойно. Титов подчеркнул, что нужно быть независимыми от того, чтобы кто-то третий вмешивался в текущие дела России и Китая."Сегодня мы уже 90% расчетов осуществляем в национальных валютах, но не всегда банки имеют другие, альтернативные SWIFT системы. Сегодня идет активный процесс, Россия имеет свою систему, Китай имеет свою, поэтому сегодня надо адаптировать эти системы, и тогда все будет хорошо", - добавил он.Также, как рассказал Титов, есть так называемые клиринговые системы, частные коммерческие системы, которые имеют бизнес и в России и в Китае. "Это такие системы, при которых можно заплатить в рублях, а по другому своему бизнесу получить платеж в юанях, когда имеется рублевый счет в России, юаневый в Китае, есть оборот и там и там", - сказал он.Титов с 15 по 22 мая находится с деловым визитом в Китае, в Харбине он, в частности, принял участие в открытии восьмого российско-китайского ЭКСПО.Восьмое российско-китайское ЭКСПО в пятницу открылось в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка в этом году проходит с 17 по 21 мая.
https://1prime.ru/20240517/peskov-848263703.html
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россия, китай, борис титов
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Борис Титов
ХАРБИН (Китай), 17 мая – ПРАЙМ. Ситуация с двусторонними финансовыми расчетами между Россией и Китаем улучшится после визита президента РФ Владимира Путина в КНР, заявил в интервью РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.
В четверг Путин по итогам переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о планах укрепления двусторонних контактов по линии банковских учреждений и задействования платежных систем для обслуживания экономических операторов.
"Думаю, что ситуация с расчетами улучшится после визита", - сказал Титов. По его словам, ситуация с расчетами точно не останется в том виде, в котором существует сегодня.
Титов отметил, что, начиная с 2022 года, когда ситуация для бизнеса сильно изменилась, решения находились. "Вначале все остановилось на какое-то время, но потом все постепенно начало налаживаться. Бизнес всегда находит пути, как решить вопрос, особенно эффективно это получается, если еще и помогает государство", - сказал он.
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Титов отметил, что бизнес найдет пути, сегодня рассматривается несколько разных схем для решения имеющихся трудностей. "Даже учитывая, что крупные китайские банки притормозили, но не остановили (взаимодействие - прим.), сегодня ищутся варианты с банками регионального уровня, как здесь в провинции Хэйлунцзян, также мы начали переговоры с банками в Сиане, которые не имеют сегодня корреспондентских счетов в долларах, но при этом имеют право осуществлять трансграничные расчеты", - сказал он.
Сегодня, по словам Титова, многие банки переходят или на российскую, или на китайскую систему (расчетов), если бы российский банк имел такую же систему, как китайский, или наоборот, но не SWIFT, то тогда расчеты будут идти бесперебойно. Титов подчеркнул, что нужно быть независимыми от того, чтобы кто-то третий вмешивался в текущие дела России и Китая.
"Сегодня мы уже 90% расчетов осуществляем в национальных валютах, но не всегда банки имеют другие, альтернативные SWIFT системы. Сегодня идет активный процесс, Россия имеет свою систему, Китай имеет свою, поэтому сегодня надо адаптировать эти системы, и тогда все будет хорошо", - добавил он.
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Также, как рассказал Титов, есть так называемые клиринговые системы, частные коммерческие системы, которые имеют бизнес и в России и в Китае. "Это такие системы, при которых можно заплатить в рублях, а по другому своему бизнесу получить платеж в юанях, когда имеется рублевый счет в России, юаневый в Китае, есть оборот и там и там", - сказал он.
Титов с 15 по 22 мая находится с деловым визитом в Китае, в Харбине он, в частности, принял участие в открытии восьмого российско-китайского ЭКСПО.
Восьмое российско-китайское ЭКСПО в пятницу открылось в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка в этом году проходит с 17 по 21 мая.