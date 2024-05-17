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Лихачев доложил Путину о создании подкомиссии России и КНР по Севморпути - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Лихачев доложил Путину о создании подкомиссии России и КНР по Севморпути
Лихачев доложил Путину о создании подкомиссии России и КНР по Севморпути - 17.05.2024, ПРАЙМ
Лихачев доложил Путину о создании подкомиссии России и КНР по Севморпути
Глава "Росатома" Алексей Лихачев доложил президенту России Владимиру Путину о создании подкомиссии РФ и КНР по Северному морскому пути. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:11+0300
2024-05-17T10:11+0300
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев доложил президенту России Владимиру Путину о создании подкомиссии РФ и КНР по Северному морскому пути. "Кроме ядерных технологий у нас огромный спектр проектов технологического суверенитета. Флагманским является работа на Северном морском пути. Владимир Владимирович, хочу доложить, что принято решение о создании подкомиссии по СМП, как вы ставили задачу. Мы с российской стороны, министр транспорта со стороны КНР", - сказал Лихачев Путину во время осмотра Путиным экспозиции Российско-Китайской ЭКСПО. "Потенциал увеличения до 50 миллионов тонн китайского транзита к 2030-му году по Северному морскому пути, и привлекаем наших партнеров и в аспекты арктического судостроения, благоустройства портов, логистических центров. Это действительно будет совместный проект в интересах обеих стран", - добавил Лихачев.
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россия, росатом, севморпуть, новости
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, Севморпуть, Новости
10:11 17.05.2024
 
Лихачев доложил Путину о создании подкомиссии России и КНР по Севморпути

Глава "Росатома" доложил Путину о создании подкомиссии РФ и КНР по Севморпути

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев, генеральный директор Государственной корпорации "Росатом"
Алексей Лихачев, генеральный директор Государственной корпорации Росатом - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Алексей Лихачев, генеральный директор Государственной корпорации "Росатом". Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев доложил президенту России Владимиру Путину о создании подкомиссии РФ и КНР по Северному морскому пути.
"Кроме ядерных технологий у нас огромный спектр проектов технологического суверенитета. Флагманским является работа на Северном морском пути. Владимир Владимирович, хочу доложить, что принято решение о создании подкомиссии по СМП, как вы ставили задачу. Мы с российской стороны, министр транспорта со стороны КНР", - сказал Лихачев Путину во время осмотра Путиным экспозиции Российско-Китайской ЭКСПО.
"Потенциал увеличения до 50 миллионов тонн китайского транзита к 2030-му году по Северному морскому пути, и привлекаем наших партнеров и в аспекты арктического судостроения, благоустройства портов, логистических центров. Это действительно будет совместный проект в интересах обеих стран", - добавил Лихачев.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
"Росатом" отгрузил корпус реактора для энергоблока Тяньваньской АЭС
14 мая, 13:54
 
ЭнергетикаРОССИЯРосатомСевморпутьНовости
 
 
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