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Рост ВВП России ускорился в первом квартале
Рост ВВП России ускорился в первом квартале - 17.05.2024, ПРАЙМ
Рост ВВП России ускорился в первом квартале
Рост ВВП России в первом квартале 2023 года ускорился до 5,4% в годовом выражении с 4,9% в четвертом квартале 2023 года, свидетельствует предварительная оценка... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T19:04+0300
2024-05-17T19:04+0300
2024-05-17T19:04+0300
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рост ВВП России в первом квартале 2023 года ускорился до 5,4% в годовом выражении с 4,9% в четвертом квартале 2023 года, свидетельствует предварительная оценка Росстата. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023 года по предварительной оценке составил 105,4%", — говорится в документе. Предварительные данные Росстата полностью совпали с ранее озвученной оценкой Минэкономразвития. Банк России ранее на этой неделе оценил рост экономики России в первом квартале в 4,6% в годовом выражении. Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,8%, ЦБ прогнозирует его в диапазоне 2,5-3,5%. По итогам прошлого года российская экономика выросла на 3,6%.
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россия, ввп, росстат
Экономика, РОССИЯ, ВВП, Росстат
Рост ВВП России ускорился в первом квартале
Росстат: рост ВВП России в I квартале ускорился до 5,4%
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рост ВВП России в первом квартале 2023 года ускорился до 5,4% в годовом выражении с 4,9% в четвертом квартале 2023 года, свидетельствует предварительная оценка Росстата.
"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023 года по предварительной оценке составил 105,4%", — говорится в документе.
Предварительные данные Росстата полностью совпали с ранее озвученной оценкой Минэкономразвития. Банк России ранее на этой неделе оценил рост экономики России в первом квартале в 4,6% в годовом выражении.
Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,8%, ЦБ прогнозирует его в диапазоне 2,5-3,5%. По итогам прошлого года российская экономика выросла на 3,6%.
Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП России