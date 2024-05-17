https://1prime.ru/20240517/rostekh-848266933.html
В "Ростехе" назвали причину назначения Белоусова на пост главы Минобороны
В "Ростехе" назвали причину назначения Белоусова на пост главы Минобороны - 17.05.2024, ПРАЙМ
В "Ростехе" назвали причину назначения Белоусова на пост главы Минобороны
Назначение Андрея Белоусова на пост главы Миобороны России стало неожиданным, но правильным решением российских властей, рассказал изданию РБК глава... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T11:01+0300
2024-05-17T11:01+0300
2024-05-17T11:01+0300
россия
ростех
сергей чемезов
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Назначение Андрея Белоусова на пост главы Миобороны России стало неожиданным, но правильным решением российских властей, рассказал изданию РБК глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Он подчеркнул, что на данный момент российскому оборонно-промышленному комплексу нужен тот человек, который воспринимал бы ее в том числе с точки зрения экономики, а не просто как источник оружия. В этой связи Чемезов упомянул, что при таком подходе к оборонной сфере она может стать песпективной для развития гражданской продукции. Кроме того, глава "Ростеха" подчеркнул, что в абсолютных цифрах доля гражданской продукции в выручке выросла после начала специальной военной операции. По его словам, новому главе оборонного ведомства необходимо рассматривать ОПК со всех сторон, как с точки зрения обеспечения солдат, так и с точки зрения разработки инновационной продукции гражданского назначения.Андрей Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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россия, ростех, сергей чемезов
РОССИЯ, Ростех, Сергей Чемезов
В "Ростехе" назвали причину назначения Белоусова на пост главы Минобороны
РБК: Чемезов объяснил необходимость назначения Белоусова министром обороны
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Назначение Андрея Белоусова на пост главы Миобороны России стало неожиданным, но правильным решением российских властей, рассказал изданию РБК глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Он подчеркнул, что на данный момент российскому оборонно-промышленному комплексу нужен тот человек, который воспринимал бы ее в том числе с точки зрения экономики, а не просто как источник оружия. В этой связи Чемезов упомянул, что при таком подходе к оборонной сфере она может стать песпективной для развития гражданской продукции.
Кроме того, глава "Ростеха" подчеркнул, что в абсолютных цифрах доля гражданской продукции в выручке выросла после начала специальной военной операции. По его словам, новому главе оборонного ведомства необходимо рассматривать ОПК со всех сторон, как с точки зрения обеспечения солдат, так и с точки зрения разработки инновационной продукции гражданского назначения.
Андрей Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Чемезов рассказал о проблемах российского ОПК