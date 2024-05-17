https://1prime.ru/20240517/rostekh-848266933.html

В "Ростехе" назвали причину назначения Белоусова на пост главы Минобороны

В "Ростехе" назвали причину назначения Белоусова на пост главы Минобороны - 17.05.2024, ПРАЙМ

В "Ростехе" назвали причину назначения Белоусова на пост главы Минобороны

Назначение Андрея Белоусова на пост главы Миобороны России стало неожиданным, но правильным решением российских властей, рассказал изданию РБК глава... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T11:01+0300

2024-05-17T11:01+0300

2024-05-17T11:01+0300

россия

ростех

сергей чемезов

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Назначение Андрея Белоусова на пост главы Миобороны России стало неожиданным, но правильным решением российских властей, рассказал изданию РБК глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Он подчеркнул, что на данный момент российскому оборонно-промышленному комплексу нужен тот человек, который воспринимал бы ее в том числе с точки зрения экономики, а не просто как источник оружия. В этой связи Чемезов упомянул, что при таком подходе к оборонной сфере она может стать песпективной для развития гражданской продукции. Кроме того, глава "Ростеха" подчеркнул, что в абсолютных цифрах доля гражданской продукции в выручке выросла после начала специальной военной операции. По его словам, новому главе оборонного ведомства необходимо рассматривать ОПК со всех сторон, как с точки зрения обеспечения солдат, так и с точки зрения разработки инновационной продукции гражданского назначения.Андрей Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20240517/chemezov-848261196.html

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россия, ростех, сергей чемезов