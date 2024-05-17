https://1prime.ru/20240517/rostekh-848275696.html
Глава "Ростеха" назвал самое востребованное за рубежом российское оружие
Глава "Ростеха" назвал самое востребованное за рубежом российское оружие - 17.05.2024, ПРАЙМ
Глава "Ростеха" назвал самое востребованное за рубежом российское оружие
Экспортный портфель российских вооружений сейчас составляет почти 60 миллиардов долларов. Об этом в интервью изданию РБК рассказал глава "Ростеха" Сергей... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:07+0300
2024-05-17T13:07+0300
2024-05-17T13:08+0300
ростех
сергей чемезов
сво
су-35
https://cdnn.1prime.ru/img/82460/71/824607103_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_4194308b2fb800ac92ccce27b3af1a21.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Экспортный портфель российских вооружений сейчас составляет почти 60 миллиардов долларов. Об этом в интервью изданию РБК рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.Он отметил, что из видов вооружений, которые используют в боевых условиях, очень хорошо зарекомендовали себя многоцелевой истребитель Су-35 и вертолет К-52, на которые растет спрос за рубежом. Из сухопутной техники иностранных покупателей больше всего интересуют РСЗО "Торнадо" и "Смерч", САУ "Мста-С", а также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"."Ростех" - государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Она планирует произвести более пятисот самолетов для гражданской авиации до 2030 года, пока на разной стадии готовности находятся 18 лайнеров. За последние два года также кратно увеличилось производство военной техники: танков — в семь раз, легкой бронетехники — более чем в пять раз, а боеприпасов — в 50 раз.
https://1prime.ru/20240517/chemezov-848261196.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82460/71/824607103_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c79f2285bcaffdd6715ba52b0fbcbb72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, сергей чемезов, сво, су-35
Ростех, Сергей Чемезов, СВО, Су-35
Глава "Ростеха" назвал самое востребованное за рубежом российское оружие
Глава "Ростеха" - РБК: за рубежом растет спрос на истребитель Су-35 и К-52
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ.
Экспортный портфель российских вооружений сейчас составляет почти 60 миллиардов долларов. Об этом в интервью изданию РБК
рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Он отметил, что из видов вооружений, которые используют в боевых условиях, очень хорошо зарекомендовали себя многоцелевой истребитель Су-35 и вертолет К-52, на которые растет спрос за рубежом. Из сухопутной техники иностранных покупателей больше всего интересуют РСЗО "Торнадо" и "Смерч", САУ "Мста-С", а также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
"Ростех" - государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Она планирует произвести более пятисот самолетов для гражданской авиации до 2030 года, пока на разной стадии готовности находятся 18 лайнеров. За последние два года также кратно увеличилось производство военной техники: танков — в семь раз, легкой бронетехники — более чем в пять раз, а боеприпасов — в 50 раз.
Чемезов рассказал о проблемах российского ОПК