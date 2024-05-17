https://1prime.ru/20240517/rostekh-848275696.html

Глава "Ростеха" назвал самое востребованное за рубежом российское оружие

Глава "Ростеха" назвал самое востребованное за рубежом российское оружие - 17.05.2024, ПРАЙМ

Глава "Ростеха" назвал самое востребованное за рубежом российское оружие

Экспортный портфель российских вооружений сейчас составляет почти 60 миллиардов долларов. Об этом в интервью изданию РБК рассказал глава "Ростеха" Сергей... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T13:07+0300

2024-05-17T13:07+0300

2024-05-17T13:08+0300

ростех

сергей чемезов

сво

су-35

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Экспортный портфель российских вооружений сейчас составляет почти 60 миллиардов долларов. Об этом в интервью изданию РБК рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.Он отметил, что из видов вооружений, которые используют в боевых условиях, очень хорошо зарекомендовали себя многоцелевой истребитель Су-35 и вертолет К-52, на которые растет спрос за рубежом. Из сухопутной техники иностранных покупателей больше всего интересуют РСЗО "Торнадо" и "Смерч", САУ "Мста-С", а также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"."Ростех" - государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Она планирует произвести более пятисот самолетов для гражданской авиации до 2030 года, пока на разной стадии готовности находятся 18 лайнеров. За последние два года также кратно увеличилось производство военной техники: танков — в семь раз, легкой бронетехники — более чем в пять раз, а боеприпасов — в 50 раз.

https://1prime.ru/20240517/chemezov-848261196.html

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ростех, сергей чемезов, сво, су-35