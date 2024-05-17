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Доля рубля в экспорте России в Европу выросла до исторического максимума

Доля рубля в экспорте России в Европу выросла до исторического максимума - 17.05.2024, ПРАЙМ

Доля рубля в экспорте России в Европу выросла до исторического максимума

Доля рубля в экспорте России в Европу выросла до исторического максимума, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Банка России. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T09:05+0300

2024-05-17T09:05+0300

2024-05-17T09:05+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Доля рубля в экспорте России в Европу выросла до исторического максимума, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.Отмечается, что доля рубля в экспорте в страны Европы в марте достигла рекордного показателя в 58,5 процента. За месяц этот показатель вырос на 9,6 процентных пункта, а за год – на 10,8 процентных пункта.Особенно сильный рост произошел в расчетах стран Африки за российские товары, где доля рубля в экспорте выросла на 41,1 процентных пункта и составила 51,4 процента.Большинство платежей в рублях за российские товары приходится на страны Карибского бассейна (94 процента), Европы (58,5 процента) и Океании (55,8 процента). В то же время, в Азии доля рубля в экспорте практически не изменилась и составила 41,5 процента, а в Америке она выросла до 36,9 процента по сравнению с 27,6 процента в феврале.

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