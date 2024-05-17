https://1prime.ru/20240517/samolety-848293464.html
В России обозначили цели в авиастроении на 2024-2030 годы
В России обозначили цели в авиастроении на 2024-2030 годы - 17.05.2024, ПРАЙМ
В России обозначили цели в авиастроении на 2024-2030 годы
Россия в 2024-2030 годах с учетом успешной программы импортозамещения поставит перевозчикам 990 гражданских самолетов. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T22:27+0300
2024-05-17T22:27+0300
2024-05-17T22:35+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Россия в 2024-2030 годах с учетом успешной программы импортозамещения поставит перевозчикам 990 гражданских самолетов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального публикования нормативных актов. "С учетом успешной реализации программ импортозамещения в 2024-2030 годы предусматриваются поставки 990 самолетов для нужд гражданской авиации...", — говорится в документе.Согласно распоряжению, объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год, с 2026 года предусматривается поставка SSJ-New в размере 20 единиц в год. Кроме того, предусматривается большой объем поставок малоразмерных самолетов, таких как "Ладога", "Освей", "Байкал".Кроме того, сроки завершения сертификации и производство опытных образцов SSJ-New с двигателем ПД-8 также сдвинуты. Согласно документу, сроки изготовления образцов - 2022-2024 год.SSJ-New — российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.
https://1prime.ru/20240517/ukraina-848281271.html
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россия, мс-21
В России обозначили цели в авиастроении на 2024-2030 годы
РФ в 2024-2030 гг поставит 990 гражданских самолетов при успешном импортозамещении
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Россия в 2024-2030 годах с учетом успешной программы импортозамещения поставит перевозчикам 990 гражданских самолетов.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального публикования нормативных актов.
"С учетом успешной реализации программ импортозамещения в 2024-2030 годы предусматриваются поставки 990 самолетов для нужд гражданской авиации...", — говорится в документе.
Согласно распоряжению, объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год, с 2026 года предусматривается поставка SSJ-New в размере 20 единиц в год. Кроме того, предусматривается большой объем поставок малоразмерных самолетов, таких как "Ладога", "Освей", "Байкал".
Кроме того, сроки завершения сертификации и производство опытных образцов SSJ-New с двигателем ПД-8 также сдвинуты. Согласно документу, сроки изготовления образцов - 2022-2024 год.
На Украине национализировали два самолета корпорации "Ростех"
SSJ-New — российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.