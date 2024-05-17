https://1prime.ru/20240517/sanktsii-848257984.html

Посольство России оценило эффективность санкций Новой Зеландии

Посольство России оценило эффективность санкций Новой Зеландии - 17.05.2024, ПРАЙМ

Посольство России оценило эффективность санкций Новой Зеландии

Эффект от вводимых Веллингтоном санкций против России равен нулю, это лишь демонстрация желания идти в русле коллективного Запада, заявили РИА Новости в... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T05:57+0300

2024-05-17T05:57+0300

2024-05-17T05:57+0300

экономика

санкции против рф

новая зеландия

https://cdnn.1prime.ru/img/76308/08/763080886_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_4a7c4f1e1dc1242929fb3d88ea754803.jpg

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Эффект от вводимых Веллингтоном санкций против России равен нулю, это лишь демонстрация желания идти в русле коллективного Запада, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Новой Зеландии. "Новая Зеландия приняла очередной, уже 25-й по счёту пакет санкций против России. Эффективность таких мер равна нулю", - заявили в посольстве. Там отметили, что расширение Новой Зеландией списка антироссийских санкций свидетельствует об "упорном желании" Веллингтона следовать в кильватере лидеров "коллективного Запада". В дипмиссии также подчеркнули, что такие действия встречают "решительный отпор" с российской стороны. Накануне министр иностранных дел страны Уинстон Питерс заявил о внесении Новой Зеландией в список антироссийских санкций 28 физических и 14 юридических лиц. Сообщалось, что в рамках нового пакета Новая Зеландия нацелена на физических и юрлиц, якобы причастных к передаче оружия из КНДР и Ирана в Россию. По данным МИД Новой Зеландии, новые санкции также "направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию". В связи с конфликтом на Украине Новая Зеландия ввела ранее санкции против России, следуя примеру западных стран. Новозеландская разведка считает, что экономические санкции против России, "вероятно, воспрепятстовали развитию ее новых технологий и подтолкнули к использованию более скрытых методов для получения жизненно важных компонентов". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20240516/rosatom-848256688.html

новая зеландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, новая зеландия