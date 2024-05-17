https://1prime.ru/20240517/sanktsii-848272514.html

Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин

Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ

Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин

Несмотря на трудности, западные санкции подталкивают Россию к развитию ключевых для нее направлений, без которых обойтись невозможно, рассказал российский... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T12:23+0300

2024-05-17T12:23+0300

2024-05-17T12:23+0300

россия

китай

санкции против рф

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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Несмотря на трудности, западные санкции подталкивают Россию к развитию ключевых для нее направлений, без которых обойтись невозможно, рассказал российский президент Владимир Путин. "Да, это не очень хорошо, что мы столкнулись с этими трудностями (из-за санкций - ред.), но это хорошо, потому что побуждает нас к более интенсивной работе по этому направлению... По ключевым направлениям нужно обладать собственными компетенциями, нужно по ключевым направлениям развития быть в состоянии самому производить высокотехнологичные вещи, без которых страна обойтись не может, в том числе и авиационную технику ", - сказал глава гоударства на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.По его словам, в особенности успехи показывает авиация. В этой связи Путин добавил, что Россия и Китай эффективно продвигаются в разработке вертолета на базе российского тяжелого вертолета.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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китай

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россия, китай, санкции против рф