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ЕК подтвердила дату вступления в силу закона о наказании за обход санкций
ЕК подтвердила дату вступления в силу закона о наказании за обход санкций - 17.05.2024, ПРАЙМ
ЕК подтвердила дату вступления в силу закона о наказании за обход санкций
Закон о криминализации обхода санкций вступит в силу 19 мая, подтвердила Еврокомиссия. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T14:37+0300
2024-05-17T14:37+0300
2024-05-17T14:37+0300
экономика
европа
обход санкций
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – ПРАЙМ. Закон о криминализации обхода санкций вступит в силу 19 мая, подтвердила Еврокомиссия. Совет ЕС 12 апреля окончательно утвердил принятую ранее Европарламентом директиву об уголовном наказании за обход европейских санкций. Директива также позволит конфисковывать по решению судов замороженные в странах ЕС частные российские активы. Сообщалось, что под преступления теперь подпадают нарушения запрета на поездки, реализация имущества, находящегося под санкциями, осуществление запрещенных финансовых операций и др. За побуждение к нарушению санкций также может применяться уголовное наказание. В директиве прописаны и меры наказания: от штрафов вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Организации, способствующие обходу санкций, могут лишить лицензий. Нарушения включают сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации. Закон уточняет, что гуманитарная помощь или поддержка основных человеческих потребностей не должны считаться нарушением санкций. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс говорил о возможной конфискации замороженных в ЕС 28 миллиардов евро частных российских активов на основании того, что владелец средств совершил уголовное преступление — обход санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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Экономика, ЕВРОПА, обход санкций, РОССИЯ
ЕК подтвердила дату вступления в силу закона о наказании за обход санкций
ЕК: закон о криминализации обхода санкций вступит в силу 19 мая
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – ПРАЙМ. Закон о криминализации обхода санкций вступит в силу 19 мая, подтвердила Еврокомиссия.
Совет ЕС 12 апреля окончательно утвердил принятую ранее Европарламентом директиву об уголовном наказании за обход европейских санкций. Директива также позволит конфисковывать по решению судов замороженные в странах ЕС частные российские активы.
Сообщалось, что под преступления теперь подпадают нарушения запрета на поездки, реализация имущества, находящегося под санкциями, осуществление запрещенных финансовых операций и др. За побуждение к нарушению санкций также может применяться уголовное наказание.
В директиве прописаны и меры наказания: от штрафов вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Организации, способствующие обходу санкций, могут лишить лицензий.
Нарушения включают сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации. Закон уточняет, что гуманитарная помощь или поддержка основных человеческих потребностей не должны считаться нарушением санкций.
Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс говорил о возможной конфискации замороженных в ЕС 28 миллиардов евро частных российских активов на основании того, что владелец средств совершил уголовное преступление — обход санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.