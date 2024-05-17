https://1prime.ru/20240517/sanktsii-848288718.html

Приостановка вещания ряда российских СМИ в ЕС вступает в силу 18 мая

Приостановка вещания ряда российских СМИ в ЕС вступает в силу 18 мая - 17.05.2024, ПРАЙМ

Приостановка вещания ряда российских СМИ в ЕС вступает в силу 18 мая

Запрет вещания ряда российских СМИ вступит в силу 18 мая и будет обязательным к исполнению всеми странами союза, следует из обнародованного документа. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T17:39+0300

2024-05-17T17:39+0300

2024-05-17T17:39+0300

политика

европа

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запрет

вещание

санкции против рф

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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – ПРАЙМ. Запрет вещания ряда российских СМИ вступит в силу 18 мая и будет обязательным к исполнению всеми странами союза, следует из обнародованного документа. "Решение вступает в силу на следующий день после публикации… Оно является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах", — указывается в документе. Ранее ЕС согласовал приостановку вещания РИА Новости, "Известий", "Российской газеты", а также Voice of Europe. Отмечается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности сотрудников этих СМИ, несвязанной с вещанием.Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT.Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, не приводя при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, отвечающих за медиарынки своих стран.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

https://1prime.ru/20240517/sanktsii-848283256.html

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европа, сми, запрет, вещание, санкции против рф