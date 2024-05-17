https://1prime.ru/20240517/sanktsii-848291886.html
В ЕС пояснили, что значит запрет на вещание СМИ
В ЕС пояснили, что значит запрет на вещание СМИ - 17.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС пояснили, что значит запрет на вещание СМИ
Еврокомиссия добавила несколько пояснений, касающихся ограничений против СМИ, в том числе, запрета на вещание. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T20:41+0300
2024-05-17T20:41+0300
2024-05-17T20:41+0300
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссия добавила несколько пояснений, касающихся ограничений против СМИ, в том числе, запрета на вещание. В частности, ЕК указала, что "запрет на вещание или содействие трансляции контента подсанкционной организации следует понимать в свете задачи борьбы с пропагандой". "СМИ вольны освещать и объективно информировать о текущих событиях. Еврокомиссия считает, что выдержки из контента подсанкционных организаций могут использоваться объективным образом для объективного и полного информирования читателей/зрителей", — пояснили в ЕК. При этом там подчеркнули, что "использование этих выдержек не должно вести к обходу санкций, что запрещено". В Еврокомиссии также призвали европейцев "сообщать куда следует", а именно "в компетентный национальный орган или анонимно через инструмент ЕС для информирования о нарушениях" в случае, если им показалось, что наблюдаемый ими контент может быть попыткой обхода санкций одной из подсанкционных организаций. Ранее ЕС согласовал приостановку вещания РИА Новости, "Известий", "Российской газеты", а также Voice of Europe. Отмечается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности сотрудников этих СМИ, несвязанной с вещанием. Фактический запрет на вещание начнет действовать не ранее 25 июня и потребует еще принятия дополнительных исполнительных решений Советом ЕС. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.
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Политика, ЕВРОПА, санкции против РФ, СМИ
В ЕС пояснили, что значит запрет на вещание СМИ
Приостановка вещания не означает тотальный запрет на их цитирование
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссия добавила несколько пояснений, касающихся ограничений против СМИ, в том числе, запрета на вещание.
В частности, ЕК указала, что "запрет на вещание или содействие трансляции контента подсанкционной организации следует понимать в свете задачи борьбы с пропагандой".
"СМИ вольны освещать и объективно информировать о текущих событиях. Еврокомиссия считает, что выдержки из контента подсанкционных организаций могут использоваться объективным образом для объективного и полного информирования читателей/зрителей", — пояснили в ЕК.
При этом там подчеркнули, что "использование этих выдержек не должно вести к обходу санкций, что запрещено".
В Еврокомиссии также призвали европейцев "сообщать куда следует", а именно "в компетентный национальный орган или анонимно через инструмент ЕС для информирования о нарушениях" в случае, если им показалось, что наблюдаемый ими контент может быть попыткой обхода санкций одной из подсанкционных организаций.
МИД прокомментировали санкции ЕС против российских СМИ
Ранее ЕС согласовал приостановку вещания РИА Новости, "Известий", "Российской газеты", а также Voice of Europe. Отмечается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности сотрудников этих СМИ, несвязанной с вещанием. Фактический запрет на вещание начнет действовать не ранее 25 июня и потребует еще принятия дополнительных исполнительных решений Советом ЕС.
Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.