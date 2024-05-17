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В ЕС пояснили, что значит запрет на вещание СМИ - 17.05.2024, ПРАЙМ
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В ЕС пояснили, что значит запрет на вещание СМИ
В ЕС пояснили, что значит запрет на вещание СМИ - 17.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС пояснили, что значит запрет на вещание СМИ
Еврокомиссия добавила несколько пояснений, касающихся ограничений против СМИ, в том числе, запрета на вещание. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T20:41+0300
2024-05-17T20:41+0300
политика
европа
санкции против рф
сми
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссия добавила несколько пояснений, касающихся ограничений против СМИ, в том числе, запрета на вещание. В частности, ЕК указала, что "запрет на вещание или содействие трансляции контента подсанкционной организации следует понимать в свете задачи борьбы с пропагандой". "СМИ вольны освещать и объективно информировать о текущих событиях. Еврокомиссия считает, что выдержки из контента подсанкционных организаций могут использоваться объективным образом для объективного и полного информирования читателей/зрителей", — пояснили в ЕК. При этом там подчеркнули, что "использование этих выдержек не должно вести к обходу санкций, что запрещено". В Еврокомиссии также призвали европейцев "сообщать куда следует", а именно "в компетентный национальный орган или анонимно через инструмент ЕС для информирования о нарушениях" в случае, если им показалось, что наблюдаемый ими контент может быть попыткой обхода санкций одной из подсанкционных организаций. Ранее ЕС согласовал приостановку вещания РИА Новости, "Известий", "Российской газеты", а также Voice of Europe. Отмечается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности сотрудников этих СМИ, несвязанной с вещанием. Фактический запрет на вещание начнет действовать не ранее 25 июня и потребует еще принятия дополнительных исполнительных решений Советом ЕС. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.
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европа, санкции против рф, сми
Политика, ЕВРОПА, санкции против РФ, СМИ
20:41 17.05.2024
 
В ЕС пояснили, что значит запрет на вещание СМИ

Приостановка вещания не означает тотальный запрет на их цитирование

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссия добавила несколько пояснений, касающихся ограничений против СМИ, в том числе, запрета на вещание.
В частности, ЕК указала, что "запрет на вещание или содействие трансляции контента подсанкционной организации следует понимать в свете задачи борьбы с пропагандой".
"СМИ вольны освещать и объективно информировать о текущих событиях. Еврокомиссия считает, что выдержки из контента подсанкционных организаций могут использоваться объективным образом для объективного и полного информирования читателей/зрителей", — пояснили в ЕК.
При этом там подчеркнули, что "использование этих выдержек не должно вести к обходу санкций, что запрещено".
В Еврокомиссии также призвали европейцев "сообщать куда следует", а именно "в компетентный национальный орган или анонимно через инструмент ЕС для информирования о нарушениях" в случае, если им показалось, что наблюдаемый ими контент может быть попыткой обхода санкций одной из подсанкционных организаций.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
МИД прокомментировали санкции ЕС против российских СМИ
18:52
Ранее ЕС согласовал приостановку вещания РИА Новости, "Известий", "Российской газеты", а также Voice of Europe. Отмечается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности сотрудников этих СМИ, несвязанной с вещанием. Фактический запрет на вещание начнет действовать не ранее 25 июня и потребует еще принятия дополнительных исполнительных решений Советом ЕС.
Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.
 
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