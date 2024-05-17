https://1prime.ru/20240517/ssha-848260785.html

"Будут гореть". В США предрекли F-16 судьбу Abrams и Leopard

"Будут гореть". В США предрекли F-16 судьбу Abrams и Leopard - 17.05.2024, ПРАЙМ

"Будут гореть". В США предрекли F-16 судьбу Abrams и Leopard

Самолеты F-16, которые США планируют поставить уже в ближайшее время, будут гореть на Украине не хуже другого разрекламированного западного вооружения,... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T09:08+0300

2024-05-17T09:08+0300

2024-05-17T09:41+0300

вооружения

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Самолеты F-16, которые США планируют поставить уже в ближайшее время, будут гореть на Украине не хуже другого разрекламированного западного вооружения, рассказал в беседе с агентством РИА Новости офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.Как добавил военный аналитик, F-16, как и Leopard, Abrams, Bradley, станут мишенью российских солдат. По его словам, их также можно подбить, и когда это наступит, то это действительно будет означать конец способности Украины продолжать борьбу.Риттер упомянул, что если эти самолеты когда-нибудь доедут до Украины, то не окажут существенного влияния на ход конфликта, так как их "просто взорвут".В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".

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россия, украина, всу