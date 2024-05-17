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"Будут гореть". В США предрекли F-16 судьбу Abrams и Leopard - 17.05.2024, ПРАЙМ
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"Будут гореть". В США предрекли F-16 судьбу Abrams и Leopard
"Будут гореть". В США предрекли F-16 судьбу Abrams и Leopard - 17.05.2024, ПРАЙМ
"Будут гореть". В США предрекли F-16 судьбу Abrams и Leopard
Самолеты F-16, которые США планируют поставить уже в ближайшее время, будут гореть на Украине не хуже другого разрекламированного западного вооружения,... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T09:08+0300
2024-05-17T09:41+0300
вооружения
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Самолеты F-16, которые США планируют поставить уже в ближайшее время, будут гореть на Украине не хуже другого разрекламированного западного вооружения, рассказал в беседе с агентством РИА Новости офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.Как добавил военный аналитик, F-16, как и Leopard, Abrams, Bradley, станут мишенью российских солдат. По его словам, их также можно подбить, и когда это наступит, то это действительно будет означать конец способности Украины продолжать борьбу.Риттер упомянул, что если эти самолеты когда-нибудь доедут до Украины, то не окажут существенного влияния на ход конфликта, так как их "просто взорвут".В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".
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россия, украина, всу
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
09:08 17.05.2024 (обновлено: 09:41 17.05.2024)
 
"Будут гореть". В США предрекли F-16 судьбу Abrams и Leopard

Экс-разведчик Риттер: F-16 будут гореть не хуже другой западной техники

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкИстребители F-16 во время авиапарада
Истребители F-16 во время авиапарада - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Мария Диментова
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Самолеты F-16, которые США планируют поставить уже в ближайшее время, будут гореть на Украине не хуже другого разрекламированного западного вооружения, рассказал в беседе с агентством РИА Новости офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Как добавил военный аналитик, F-16, как и Leopard, Abrams, Bradley, станут мишенью российских солдат. По его словам, их также можно подбить, и когда это наступит, то это действительно будет означать конец способности Украины продолжать борьбу.
Риттер упомянул, что если эти самолеты когда-нибудь доедут до Украины, то не окажут существенного влияния на ход конфликта, так как их "просто взорвут".
В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".
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