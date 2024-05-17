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США и их менталитет виновны в украинском кризисе, заявил МИД Китая
США и их менталитет виновны в украинском кризисе, заявил МИД Китая - 17.05.2024, ПРАЙМ
США и их менталитет виновны в украинском кризисе, заявил МИД Китая
Вашингтон с его менталитетом холодной войны несет ответственность за возникновение и эскалацию конфликта на Украине, заявил глава МИД Китая Ван Вэньбинь. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:49+0300
2024-05-17T10:49+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Вашингтон с его менталитетом холодной войны несет ответственность за возникновение и эскалацию конфликта на Украине, заявил глава МИД Китая Ван Вэньбинь."По логике США, если что-то не черное, то непременно белое. Это позиция поиска врагов вместо поиска мира и продолжение менталитета холодной войны", — сказал дипломат.По словам министра, "фактически, США с их менталитетом холодной войны" виновны в развитии украинского кризиса.Дипломат также отметил, что американская сторона придерживается двойных стандартов, так как обещает Киеву всю необходимую поддержку, но при этом критикует экономическое партнерство Москвы и Пекина.Ранее Госдепартамент США выразил мнение, что Пекин не может рассчитывать на улучшение отношений с Европой, если продолжит поддерживать Москву в украинском конфликте.
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РОССИЯ, УКРАИНА, США, Новости, Спецоперация на Украине, КИТАЙ
США и их менталитет виновны в украинском кризисе, заявил МИД Китая
МИД КНР: США несут ответственность за возникновение украинского кризиса
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Вашингтон с его менталитетом холодной войны несет ответственность за возникновение и эскалацию конфликта на Украине, заявил глава МИД Китая Ван Вэньбинь.
"По логике США, если что-то не черное, то непременно белое. Это позиция поиска врагов вместо поиска мира и продолжение менталитета холодной войны", — сказал дипломат.
По словам министра, "фактически, США с их менталитетом холодной войны" виновны в развитии украинского кризиса.
Дипломат также отметил, что американская сторона придерживается двойных стандартов, так как обещает Киеву всю необходимую поддержку, но при этом критикует экономическое партнерство Москвы и Пекина.
Ранее Госдепартамент США выразил мнение, что Пекин не может рассчитывать на улучшение отношений с Европой, если продолжит поддерживать Москву в украинском конфликте.
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