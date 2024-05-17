https://1prime.ru/20240517/ssha-848265805.html

США и их менталитет виновны в украинском кризисе, заявил МИД Китая

США и их менталитет виновны в украинском кризисе, заявил МИД Китая - 17.05.2024, ПРАЙМ

США и их менталитет виновны в украинском кризисе, заявил МИД Китая

Вашингтон с его менталитетом холодной войны несет ответственность за возникновение и эскалацию конфликта на Украине, заявил глава МИД Китая Ван Вэньбинь. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T10:49+0300

2024-05-17T10:49+0300

2024-05-17T10:59+0300

россия

украина

сша

новости

спецоперация на украине

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/82925/06/829250653_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_99cfc14792f41ef3899a9069043e78cc.jpg

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Вашингтон с его менталитетом холодной войны несет ответственность за возникновение и эскалацию конфликта на Украине, заявил глава МИД Китая Ван Вэньбинь."По логике США, если что-то не черное, то непременно белое. Это позиция поиска врагов вместо поиска мира и продолжение менталитета холодной войны", — сказал дипломат.По словам министра, "фактически, США с их менталитетом холодной войны" виновны в развитии украинского кризиса.Дипломат также отметил, что американская сторона придерживается двойных стандартов, так как обещает Киеву всю необходимую поддержку, но при этом критикует экономическое партнерство Москвы и Пекина.Ранее Госдепартамент США выразил мнение, что Пекин не может рассчитывать на улучшение отношений с Европой, если продолжит поддерживать Москву в украинском конфликте.

https://1prime.ru/20240516/belyy-dom-848255805.html

украина

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, новости, китай