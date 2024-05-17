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Прямо в шторм. ВМС США остались без самого главного
Прямо в шторм. ВМС США остались без самого главного - 17.05.2024, ПРАЙМ
Прямо в шторм. ВМС США остались без самого главного
После десятилетий деиндустриализации и неудач в гособоронзаказа морской флот США направляется прямо в шторм, оказываясь под угрозой остаться без кораблей, пишет | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T21:31+0300
2024-05-17T21:31+0300
2024-05-17T21:33+0300
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. После десятилетий деиндустриализации и неудач в гособоронзаказа морской флот США направляется прямо в шторм, оказываясь под угрозой остаться без кораблей, пишет Foreign Policy.Издание отмечает, что многолетняя деиндустриализация и неспособность политиков расставить приоритеты оставили ВМС США неподготовленными к возможным длительным конфликтам в Тихом океане. США не способны поспеть за китайским кораблестроением и в ближайшие годы отставание лишь увеличится.Как свидетельствует последний бюджетный запрос администрации Байдена, финансовые ограничения вынуждают ВМС сокращать расходы на закупки, откладывать модернизацию и досрочно выводить корабли из эксплуатации.Так, бюджет военно-морских сил США на 2025 год предусматривает вывод из эксплуатации 19 военных кораблей, включая три атомные подводные лодки и четыре крейсера с управляемыми ракетами, при закупке только шести новых судов.Дорогостоящая модернизация ядерной триады США и всех остальных служб ввиду ограничений из-за растущего госдолга подводят Пентагон к сложному выбору, за что он в состоянии заплатить, а за что — нет.Нехватка рабочей силы и проблемы с цепочками поставок также ограничивают возможности судостроения. ВПК все еще пытается оправиться от бюджетных сокращений времен холодной войны, которые резко уменьшили оборонное производство США. ВМС нужно больше верфей, однако поиск достаточного количества квалифицированных специалистов остается самым главным препятствием для расширения производства. Судостроительная отрасль отчаянно хочет привлечь кадры, однако проигрывает сетям быстрого питания, которые предлагают более высокую зарплату и льготы для сотрудников.США неспособны выиграть гонку в судостроении с Китаем, так как отказались от коммерческого судостроения во время администрации Рейгана в пользу свободного рынка. В это время десятилетия инвестиций и утверждение Китая, что судостроения является сектором двойного назначения, привели к появлению отрасли, которая в любой момент может переключиться на производство и ремонт судов для военных.США стали присматриваться к зарубежным поставщикам, поощряя своих союзников, как Южную Корею и Японию, вкладываться в судостроение. Это сможет помочь США сократить отставание, однако потребуется значительные совместные усилия, чтобы коренным образом переломить растущее неравенство между военно-морским присутствием США и КНР в западной части Тихого океана.
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сша, флот, военный флот
Вооружения, США, флот, военный флот
Прямо в шторм. ВМС США остались без самого главного
FP: ВМС США грозит остаться без кораблей из-за десятилетий деиндустриализации
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ.
После десятилетий деиндустриализации и неудач в гособоронзаказа морской флот США направляется прямо в шторм, оказываясь под угрозой остаться без кораблей, пишет Foreign Policy
.
Издание отмечает, что многолетняя деиндустриализация и неспособность политиков расставить приоритеты оставили ВМС США неподготовленными к возможным длительным конфликтам в Тихом океане. США не способны поспеть за китайским кораблестроением и в ближайшие годы отставание лишь увеличится.
Как свидетельствует последний бюджетный запрос администрации Байдена, финансовые ограничения вынуждают ВМС сокращать расходы на закупки, откладывать модернизацию и досрочно выводить корабли из эксплуатации.
Так, бюджет военно-морских сил США на 2025 год предусматривает вывод из эксплуатации 19 военных кораблей, включая три атомные подводные лодки и четыре крейсера с управляемыми ракетами, при закупке только шести новых судов.
Дорогостоящая модернизация ядерной триады США и всех остальных служб ввиду ограничений из-за растущего госдолга подводят Пентагон к сложному выбору, за что он в состоянии заплатить, а за что — нет.
Нехватка рабочей силы и проблемы с цепочками поставок также ограничивают возможности судостроения. ВПК все еще пытается оправиться от бюджетных сокращений времен холодной войны, которые резко уменьшили оборонное производство США.
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ВМС нужно больше верфей, однако поиск достаточного количества квалифицированных специалистов остается самым главным препятствием для расширения производства. Судостроительная отрасль отчаянно хочет привлечь кадры, однако проигрывает сетям быстрого питания, которые предлагают более высокую зарплату и льготы для сотрудников.
США неспособны выиграть гонку в судостроении с Китаем, так как отказались от коммерческого судостроения во время администрации Рейгана в пользу свободного рынка. В это время десятилетия инвестиций и утверждение Китая, что судостроения является сектором двойного назначения, привели к появлению отрасли, которая в любой момент может переключиться на производство и ремонт судов для военных.
США стали присматриваться к зарубежным поставщикам, поощряя своих союзников, как Южную Корею и Японию, вкладываться в судостроение. Это сможет помочь США сократить отставание, однако потребуется значительные совместные усилия, чтобы коренным образом переломить растущее неравенство между военно-морским присутствием США и КНР в западной части Тихого океана.