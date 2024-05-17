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Это важнее ставки. Как выбрать самый выгодный вклад до конца года

Это важнее ставки. Как выбрать самый выгодный вклад до конца года - 17.05.2024, ПРАЙМ

Это важнее ставки. Как выбрать самый выгодный вклад до конца года

Сезон выгодных вкладов подходит к концу - большинство банков больше не повышают ставки, а готовятся к снижению вслед за ключевой ставкой Банка России. Тем не... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T02:02+0300

2024-05-17T02:02+0300

2024-05-17T02:02+0300

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богдан зварич

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Сезон выгодных вкладов подходит к концу - большинство банков больше не повышают ставки, а готовятся к снижению вслед за ключевой ставкой Банка России. Тем не менее, интересные предложения все еще можно выбрать?рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВажно смотреть не столько на величину ставки, сколько на срок вклада. “Самые доходные сейчас - короткие вклады до полугода. Это связано с ожиданиями снижения ключевой ставки во втором полугодии. Ставки по длинным вкладам ниже, но там можно выиграть за счет капитализации, когда начисляются проценты на процент”, - советует он.Чтобы сделать правильный выбор, определитесь со сроком, на который вы готовы вложить средства. Если закрыть вклад досрочно, проценты будут начислены по ставке до востребования, которая существенно ниже, чем самые невыгодные условия по вкладам. Некоторые банки готовы предложить льготные условия досрочного закрытия вклада, но даже в этом случае доходность будет меньше ожидаемой.Также стоит отказаться от опций пополнения и частичного снятия средств – обычно ставки по вкладам с такими опциями ниже, советует аналитик.Затем необходимо сравнить вклады выбранной срочности. Внимание надо обратить на эффективную ставку. Есть два основных вида предложений со стороны банков - с начислением процентов в конце срока и с ежемесячной или ежеквартальной выплатой. В первом случае капитализация невозможна, а ставка по вкладу будет той самой эффективной ставкой.Во втором клиент банка может выбрать, забирает ли он каждый месяц/квартал начисленные проценты или оставляет их на вкладе, в результате чего на эти средства в дальнейшем также начисляются проценты. Это и есть капитализация, влияние которой особенно заметно на долгосрочных вкладах. В этом случае эффективную ставку можно рассчитать, исходя из номинальной ставки, представленной в условиях вклада, срока и использования или неиспользования опции капитализации процентов.Определиться следует сразу при открытии вклада, позже изменения невозможны. Если не хотите самостоятельно проводить расчеты, можно сделать это на финансовых маркетплейсах или сайтах подбора вкладов, советует Зварич.При выборе вклада стоит учитывать и дополнительные условия. Так, кредитные организации могут предлагать повышенные ставки только новым или vip-клиентам, либо исключительно на “новые” деньги, которые еще не находились на счете клиента в банке до открытия вклада. Если вкладчик не подходит под эти условия, ставка для него может оказаться ниже декларируемой, заключил аналитик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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