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Раскрыта доля компаний, применяющих российские средства видеосвязи
Раскрыта доля компаний, применяющих российские средства видеосвязи - 17.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыта доля компаний, применяющих российские средства видеосвязи
Две трети компаний в России используют отечественные сервисы видеосвязи, при этом каждая десятая компания вообще не подключала зарубежные продукты, подсчитали... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T05:36+0300
2024-05-17T05:36+0300
2024-05-17T05:36+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Две трети компаний в России используют отечественные сервисы видеосвязи, при этом каждая десятая компания вообще не подключала зарубежные продукты, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Толк". "Исследование показало, что 34% опрошенных пользуются только российскими сервисами видеосвязи. Четверть компаний заменила иностранный софт в 2023 году, а каждая десятая организация вообще не подключала зарубежные продукты", - говорится в исследовании. Там добавили, что еще 31% организаций параллельно работают и с российскими, и с иностранными продуктами, а оставшаяся часть - используют зарубежное программное обеспечение, так как оплаченные ранее лицензии продолжают действовать. Среди тех, кто пользуется зарубежными сервисами, самым популярным остаётся Zoom - 48%. Кроме того, треть компаний используют Skype, а каждая десятая - Teams. Видеозвонки в Google Meet проводят всего 5% респондентов.
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связь
Раскрыта доля компаний, применяющих российские средства видеосвязи
Две трети компаний в России используют отечественные сервисы видеосвязи
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Две трети компаний в России используют отечественные сервисы видеосвязи, при этом каждая десятая компания вообще не подключала зарубежные продукты, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Толк".
"Исследование показало, что 34% опрошенных пользуются только российскими сервисами видеосвязи. Четверть компаний заменила иностранный софт в 2023 году, а каждая десятая организация вообще не подключала зарубежные продукты", - говорится в исследовании.
Там добавили, что еще 31% организаций параллельно работают и с российскими, и с иностранными продуктами, а оставшаяся часть - используют зарубежное программное обеспечение, так как оплаченные ранее лицензии продолжают действовать.
Среди тех, кто пользуется зарубежными сервисами, самым популярным остаётся Zoom - 48%. Кроме того, треть компаний используют Skype, а каждая десятая - Teams. Видеозвонки в Google Meet проводят всего 5% респондентов.
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