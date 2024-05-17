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ФСБ сообщила о ликвидации террориста в Карачаево-Черкесии

ФСБ сообщила о ликвидации террориста в Карачаево-Черкесии - 17.05.2024, ПРАЙМ

ФСБ сообщила о ликвидации террориста в Карачаево-Черкесии

Силами Федеральной службы безапосности удалось ликвидировать в Карачаево-Черкесии боевика, планировавшего нападение на местных правоохранителей, сказано в... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T10:59+0300

2024-05-17T10:59+0300

2024-05-17T10:59+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Силами Федеральной службы безапосности удалось ликвидировать в Карачаево-Черкесии боевика, планировавшего нападение на местных правоохранителей, сказано в сообщении ЦОС ФСБ России."В результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин Российской Федерации, 1998 года рождения, планировавший совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур", — сказано в сообщении ведомства.В ходе задержания террорист применил оружие и был ликвидирован в ходе ответного огня. На месте задержания сотрудники ФСБ обнаружили автомат Калашникова, большое количество боеприпасов и самодельное взрывное устройство, а также средства связи с перепиской проведенной с координаторами за рубежом.

https://1prime.ru/20240516/dron-848228913.html

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