https://1prime.ru/20240517/terrorist-848266457.html
ФСБ сообщила о ликвидации террориста в Карачаево-Черкесии
ФСБ сообщила о ликвидации террориста в Карачаево-Черкесии - 17.05.2024, ПРАЙМ
ФСБ сообщила о ликвидации террориста в Карачаево-Черкесии
Силами Федеральной службы безапосности удалось ликвидировать в Карачаево-Черкесии боевика, планировавшего нападение на местных правоохранителей, сказано в... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:59+0300
2024-05-17T10:59+0300
2024-05-17T10:59+0300
происшествия
россия
фсб
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83995/54/839955415_0:56:1589:950_1920x0_80_0_0_b9c393fc4fd8b38998e16dcb39d7d947.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Силами Федеральной службы безапосности удалось ликвидировать в Карачаево-Черкесии боевика, планировавшего нападение на местных правоохранителей, сказано в сообщении ЦОС ФСБ России."В результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин Российской Федерации, 1998 года рождения, планировавший совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур", — сказано в сообщении ведомства.В ходе задержания террорист применил оружие и был ликвидирован в ходе ответного огня. На месте задержания сотрудники ФСБ обнаружили автомат Калашникова, большое количество боеприпасов и самодельное взрывное устройство, а также средства связи с перепиской проведенной с координаторами за рубежом.
https://1prime.ru/20240516/dron-848228913.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83995/54/839955415_125:0:1464:1004_1920x0_80_0_0_8c180e553424fabaf3d263a9b33c2001.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фсб, новости
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ, Новости
ФСБ сообщила о ликвидации террориста в Карачаево-Черкесии
ФСБ: в КЧР ликвидировали террориста, планировавшего нападение на полицейских
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Силами Федеральной службы безапосности удалось ликвидировать в Карачаево-Черкесии боевика, планировавшего нападение на местных правоохранителей, сказано в сообщении ЦОС ФСБ России.
"В результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин Российской Федерации, 1998 года рождения, планировавший совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур", — сказано в сообщении ведомства.
В ходе задержания террорист применил оружие и был ликвидирован в ходе ответного огня. На месте задержания сотрудники ФСБ обнаружили автомат Калашникова, большое количество боеприпасов и самодельное взрывное устройство, а также средства связи с перепиской проведенной с координаторами за рубежом.
ФСБ раскрыла план украинской атаки на систему защиты Крымского моста