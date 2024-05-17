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"Тинькофф" запустил собственный платежный QR-код

"Тинькофф" запустил собственный платежный QR-код - 17.05.2024, ПРАЙМ

"Тинькофф" запустил собственный платежный QR-код

Сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay запустил собственный платежный QR-код, которым могут воспользоваться клиенты всех российских банков, он станет доступен на... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T10:08+0300

2024-05-17T10:08+0300

2024-05-17T10:08+0300

тинькофф

qr-код

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay запустил собственный платежный QR-код, которым могут воспользоваться клиенты всех российских банков, он станет доступен на всех терминалах оплаты "Тинькофф" в течение текущего года, сообщил "Тинькофф"."Сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay запустил собственный платежный QR-код, который позволит покупателям в офлайне выбирать из нескольких способов оплаты наиболее удобный и выгодный в данный момент. QR-кодом от Tinkoff Pay могут воспользоваться клиенты всех российских банков", - сообщает компания.Как указывается в сообщении, отсканировав смартфоном QR-код на платежных терминалах "Тинькофф", покупатель открывает в мобильном браузере платежную страницу с несколькими способами оплаты. Сейчас QR-код позволяет оплатить покупку с помощью Tinkoff Pay и через Систему быстрых платежей (СБП). В ближайшее время список доступных способов оплаты пополнится BNPL-сервисом "Долями", SberPay и pay-сервисами других банков, сообщает компания."В течение 2024 года QR-код от Tinkoff Pay станет доступен на всех терминалах оплаты "Тинькофф", - указывается в сообщении.Оплачивать покупки с помощью QR-кода могут владельцы телефонов на iOS и Android."В стремлении дать максимальное разнообразие этих сценариев банки интегрируют свои платежные решения в QR-коды друг друга. Это технологическое партнерство может стать определяющем шагом к созданию единого платежного QR-кода - универсального доступа к платежным решениям разных банков, который мог бы стать удобным решением как для покупателей и магазинов, так и для всех банков", - приводятся в сообщении слова директора по продукту Tinkoff Pay Никиты Буклиша.Tinkoff Pay - экосистема сервисов для оплаты без карты онлайн, а также офлайн с помощью телефона с NFC, платежных стикеров и аксессуаров.

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тинькофф, qr-код