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Финляндия значительно сократила потребление российского топлива

Финляндия значительно сократила потребление российского топлива - 17.05.2024, ПРАЙМ

Финляндия значительно сократила потребление российского топлива

Доля импортированных из России энергоносителей в потреблении Финляндии сократилась с 34% до 7% за два года, сообщает в пятницу финское статистическое... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T11:17+0300

2024-05-17T11:17+0300

2024-05-17T11:27+0300

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МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ. Доля импортированных из России энергоносителей в потреблении Финляндии сократилась с 34% до 7% за два года, сообщает в пятницу финское статистическое управление. "По предварительным данным, в 2023 году импорт энергоносителей из России составил 7% от общего потребления энергии в Финляндии по сравнению с 34% в 2021 году", - говорится в сообщении на сайте управления. В прошлом году Россия поставляла в Финляндию ядерное топливо, природный газ, включая сжиженный (СПГ), и нефтепродукты. Поставки электроэнергии, угля и древесного топлива из России прекратились в том году. Трубопроводный газ из России не поставлялся в Финляндию напрямую, но шел из Эстонии по трубопроводу Balticconnector, уточняет статическая служба. При этом в целом объем импорта СПГ в Финляндию увеличился почти в шесть раз по сравнению с 2022 годом. В основном он импортируется из США, Норвегии и России. Доля СПГ из России в общем импорте СПГ в прошлом году составила 10% по сравнению с 80% годом ранее, говорится в материале. С учетом поставок природного газа (в том числе СПГ), поступающего в Финляндию напрямую и через третьи страны, доля российского газа в общем импорте трубопроводного газа и СПГ в 2023 году составила 13%. В 2022 году соответствующая доля составляла 66%, в 2021 – 89%, отмечается в пресс-релизе.

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финляндия, россия, новости