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Объем торговли РФ и Афганистана в 2023 году превысил 500 миллионов долларов

Объем торговли РФ и Афганистана в 2023 году превысил 500 миллионов долларов - 17.05.2024, ПРАЙМ

Объем торговли РФ и Афганистана в 2023 году превысил 500 миллионов долларов

Объем взаимной торговли РФ и Афганистана в 2023 году составил около 560 миллиона долларов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T15:13+0300

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2024-05-17T15:15+0300

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КАЗАНЬ, 17 мая — ПРАЙМ. Объем взаимной торговли РФ и Афганистана в 2023 году составил около 560 миллиона долларов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Да, здесь принимает участие делегация Афганистана. У меня только что была с ними встреча. У нас очень активно идет рост взаимной торговли, хотя, конечно, сама взаимная торговля в абсолютных цифрах очень небольшая, примерно 560 миллионов долларов в прошлом году. Это для такой страны, как Афганистан, с населением 40 миллионов человек, очень небольшая цифра", — сказал он журналистам в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".Ранее и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что Афганистан хотел бы открыть деловой центр в Москве, напомнив, что Россия уже открыла свой в Кабуле.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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россия, афганистан, торговля