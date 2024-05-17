https://1prime.ru/20240517/toyota-848268391.html

СМИ: в России начались продажи новой модели Toyota по неадекватной цене

СМИ: в России начались продажи новой модели Toyota по неадекватной цене - 17.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: в России начались продажи новой модели Toyota по неадекватной цене

В России поступил в продажу субкомпактный кроссовер Toyota C-HR, цена которого превышает пять миллионов рублей, пишет "Российская газета". | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T11:24+0300

2024-05-17T11:24+0300

2024-05-17T11:24+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. В России поступил в продажу субкомпактный кроссовер Toyota C-HR, цена которого превышает пять миллионов рублей, пишет "Российская газета".Согласно изданию, Toyota C-HR предлагается в базовой версии с атмосферным двигателем 1.8 и электромотором, которые в сумме дают пиковую мощность 140 л.с.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Цена поражает - 5 600 000 рублей. Правда, продавец уточняет, что согласен поторговаться, и предупреждает, что после того, как авто будет выставлено в салоне, стоимость станет еще выше", — говорится в публикации.Отмечается, что автомобиль отличается стильным дизайном, который привлекает более половины покупателей. Он производится на платформе GA-C и имеет колесную базу 2640 мм. Длина автомобиля составляет 4360 мм, что на 25 мм меньше предыдущей модели.В газете заметили, что за такую же стоимость можно приобрести другие автомобили, такие как новый Tank 500 с V6 с полным приводом, Geely Monjaro с двухлитровым турбомотором и полным приводом, а также пару Lada Granta.

https://1prime.ru/20240507/avto-847972986.html

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