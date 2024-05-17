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Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай
Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай - 17.05.2024, ПРАЙМ
Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что укрепление связей России и Китая грозит проблемами для США. Об этом пишет издание Fox News. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T15:11+0300
2024-05-17T15:11+0300
2024-05-17T15:11+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что укрепление связей России и Китая грозит проблемами для США. Об этом пишет издание Fox News.Президент России Владимир Путин 16 и 17 мая находился в Китае с государственным визитом. Глава государства посетил Пекин и Харбин, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, пообщался с премьером Госсовета Ли Цянем, а также посетил Харбинский политехнический университет и выставку Российско-Китайское Экспо."Трамп перечислил другие проблемы, вызывающие у него беспокойство, включая инфляцию, экономику <...>, но заявил, что встреча лидеров Китая и России была "возможно, хуже, чем все остальное", - сообщает Fox News.По словам Трампа, пока он сидит в зале суда, отношения России и Китая крепнут. Это представляет опасность для США, отметил политик.
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дональд трамп, владимир путин, сша, россия, китай
Дональд Трамп, Владимир Путин, США, РОССИЯ, КИТАЙ
Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай
Fox News: Трамп предупредил о проблемах для США из-за союза России и Китая
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что укрепление связей России и Китая грозит проблемами для США. Об этом пишет издание Fox News
.
Президент России Владимир Путин 16 и 17 мая находился в Китае с государственным визитом. Глава государства посетил Пекин и Харбин, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, пообщался с премьером Госсовета Ли Цянем, а также посетил Харбинский политехнический университет и выставку Российско-Китайское Экспо.
"Трамп перечислил другие проблемы, вызывающие у него беспокойство, включая инфляцию, экономику <...>, но заявил, что встреча лидеров Китая и России была "возможно, хуже, чем все остальное", - сообщает Fox News.
По словам Трампа, пока он сидит в зале суда, отношения России и Китая крепнут. Это представляет опасность для США, отметил политик.
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