Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай - 17.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240517/tramp-848282542.html
Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай
Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай - 17.05.2024, ПРАЙМ
Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что укрепление связей России и Китая грозит проблемами для США. Об этом пишет издание Fox News. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T15:11+0300
2024-05-17T15:11+0300
дональд трамп
владимир путин
сша
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84287/75/842877586_0:0:4900:2757_1920x0_80_0_0_82ebbd7e3f64024cedcfddc891ac923b.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что укрепление связей России и Китая грозит проблемами для США. Об этом пишет издание Fox News.Президент России Владимир Путин 16 и 17 мая находился в Китае с государственным визитом. Глава государства посетил Пекин и Харбин, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, пообщался с премьером Госсовета Ли Цянем, а также посетил Харбинский политехнический университет и выставку Российско-Китайское Экспо."Трамп перечислил другие проблемы, вызывающие у него беспокойство, включая инфляцию, экономику &lt;...&gt;, но заявил, что встреча лидеров Китая и России была "возможно, хуже, чем все остальное", - сообщает Fox News.По словам Трампа, пока он сидит в зале суда, отношения России и Китая крепнут. Это представляет опасность для США, отметил политик.
https://1prime.ru/20240517/putin-848279927.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84287/75/842877586_400:0:4753:3265_1920x0_80_0_0_a894fe080503024eb3d3cb49f8dd8d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, владимир путин, сша, россия, китай
Дональд Трамп, Владимир Путин, США, РОССИЯ, КИТАЙ
15:11 17.05.2024
 
Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай

Fox News: Трамп предупредил о проблемах для США из-за союза России и Китая

CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald TrumpДональд Трамп во время предвыборной кампании
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что укрепление связей России и Китая грозит проблемами для США. Об этом пишет издание Fox News.
Президент России Владимир Путин 16 и 17 мая находился в Китае с государственным визитом. Глава государства посетил Пекин и Харбин, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, пообщался с премьером Госсовета Ли Цянем, а также посетил Харбинский политехнический университет и выставку Российско-Китайское Экспо.
"Трамп перечислил другие проблемы, вызывающие у него беспокойство, включая инфляцию, экономику <...>, но заявил, что встреча лидеров Китая и России была "возможно, хуже, чем все остальное", - сообщает Fox News.
По словам Трампа, пока он сидит в зале суда, отношения России и Китая крепнут. Это представляет опасность для США, отметил политик.
Пятидолларовая купюра в огне - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Подорвали инструмент своего могущества: Путин назвал ужасную глупость США
13:49
 
Дональд ТрампВладимир ПутинСШАРОССИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала