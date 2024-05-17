https://1prime.ru/20240517/tramp-848282542.html

Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай

Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай - 17.05.2024, ПРАЙМ

Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что укрепление связей России и Китая грозит проблемами для США. Об этом пишет издание Fox News. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T15:11+0300

2024-05-17T15:11+0300

2024-05-17T15:11+0300

дональд трамп

владимир путин

сша

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/84287/75/842877586_0:0:4900:2757_1920x0_80_0_0_82ebbd7e3f64024cedcfddc891ac923b.jpg

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что укрепление связей России и Китая грозит проблемами для США. Об этом пишет издание Fox News.Президент России Владимир Путин 16 и 17 мая находился в Китае с государственным визитом. Глава государства посетил Пекин и Харбин, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, пообщался с премьером Госсовета Ли Цянем, а также посетил Харбинский политехнический университет и выставку Российско-Китайское Экспо."Трамп перечислил другие проблемы, вызывающие у него беспокойство, включая инфляцию, экономику <...>, но заявил, что встреча лидеров Китая и России была "возможно, хуже, чем все остальное", - сообщает Fox News.По словам Трампа, пока он сидит в зале суда, отношения России и Китая крепнут. Это представляет опасность для США, отметил политик.

https://1prime.ru/20240517/putin-848279927.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, владимир путин, сша, россия, китай