https://1prime.ru/20240517/udobreniya-848293802.html

Россия до 31 мая ограничила вывоз удобрений на Кубу

Россия до 31 мая ограничила вывоз удобрений на Кубу - 17.05.2024, ПРАЙМ

Россия до 31 мая ограничила вывоз удобрений на Кубу

Правительство РФ до 31 мая временно ограничило вывоз отдельных видов удобрений в Республику Куба до 20 тысяч тонн, следует из соответствующего постановления. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T22:59+0300

2024-05-17T22:59+0300

2024-05-17T22:59+0300

экономика

россия

куба

удобрения

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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ до 31 мая временно ограничило вывоз отдельных видов удобрений в Республику Куба до 20 тысяч тонн, следует из соответствующего постановления. "Дополнить подпункт "б" пункта 2... "О введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений"... на удобрения... в рамках соглашения между правительством РФ и правительством Республики Куба о предоставлении... государственного экспортного кредита для финансирования поставок нефти, нефтепродуктов, пшеницы и удобрений в Республику Куба... в объеме, не превышающем 20 тысяч тонн", — говорится в постановлении. Уточняется, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://1prime.ru/20240511/udobreniya-848060333.html

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россия, куба, удобрения