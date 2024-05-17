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Россия до 31 мая ограничила вывоз удобрений на Кубу
Россия до 31 мая ограничила вывоз удобрений на Кубу - 17.05.2024, ПРАЙМ
Россия до 31 мая ограничила вывоз удобрений на Кубу
Правительство РФ до 31 мая временно ограничило вывоз отдельных видов удобрений в Республику Куба до 20 тысяч тонн, следует из соответствующего постановления. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T22:59+0300
2024-05-17T22:59+0300
2024-05-17T22:59+0300
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ до 31 мая временно ограничило вывоз отдельных видов удобрений в Республику Куба до 20 тысяч тонн, следует из соответствующего постановления. "Дополнить подпункт "б" пункта 2... "О введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений"... на удобрения... в рамках соглашения между правительством РФ и правительством Республики Куба о предоставлении... государственного экспортного кредита для финансирования поставок нефти, нефтепродуктов, пшеницы и удобрений в Республику Куба... в объеме, не превышающем 20 тысяч тонн", — говорится в постановлении. Уточняется, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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россия, куба, удобрения
Экономика, РОССИЯ, КУБА, удобрения
Россия до 31 мая ограничила вывоз удобрений на Кубу
Россия до 31 мая ограничила вывоз удобрений на Кубу до 20 тысяч тонн
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ до 31 мая временно ограничило вывоз отдельных видов удобрений в Республику Куба до 20 тысяч тонн, следует из соответствующего постановления.
"Дополнить подпункт "б" пункта 2... "О введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений"... на удобрения... в рамках соглашения между правительством РФ и правительством Республики Куба о предоставлении... государственного экспортного кредита для финансирования поставок нефти, нефтепродуктов, пшеницы и удобрений в Республику Куба... в объеме, не превышающем 20 тысяч тонн", — говорится в постановлении.
Уточняется, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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