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Китай, Индия и Турция резко сократили закупки угля у России, пишут СМИ - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Китай, Индия и Турция резко сократили закупки угля у России, пишут СМИ
Китай, Индия и Турция резко сократили закупки угля у России, пишут СМИ - 17.05.2024, ПРАЙМ
Китай, Индия и Турция резко сократили закупки угля у России, пишут СМИ
Китай, Индия и Турция резко сократили импорт российского угля в первом квартале 2024 года, передает газета "Ведомости" со ссылкой на на статистику Министерства... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T17:25+0300
2024-05-17T17:25+0300
энергетика
россия
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экспорт
новости
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Китай, Индия и Турция резко сократили импорт российского угля в первом квартале 2024 года, передает газета "Ведомости" со ссылкой на на статистику Министерства энергетики страны.Экспорт в Индию за первые три месяца по сравнению с показателями I квартала 2023 г. упал более чем вдвое до 4,7 млн тонн, в Турцию – почти вдвое до 4,1 млн тонн. КНР сократила закупки российского угля на 16% до 12,9 млн тонн", — говорится в публикации.Кроме того, Южная Корея сократила закупки угля у России в 1,7 раза, Япония - в 3,7 раза, а Тайвань - в 11 раз.Тем не менее, в ряде стран объем поставок угля из России возрос. Например, экспорт в Белоруссию увеличился более чем в 38 раз и составил 2,2 млн тонн, в Абхазию - в 1,8 раза, до 41 тысячи тонн, а в Казахстан - на 15 процентов, до 150 тысяч тонн.
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россия, уголь, экспорт, новости
Энергетика, РОССИЯ, уголь, экспорт, Новости
17:25 17.05.2024
 
Китай, Индия и Турция резко сократили закупки угля у России, пишут СМИ

"Ведомости": Китай, Индия и Турция резко сократили закупки угля у России

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Китай, Индия и Турция резко сократили импорт российского угля в первом квартале 2024 года, передает газета "Ведомости" со ссылкой на на статистику Министерства энергетики страны.
Экспорт в Индию за первые три месяца по сравнению с показателями I квартала 2023 г. упал более чем вдвое до 4,7 млн тонн, в Турцию – почти вдвое до 4,1 млн тонн. КНР сократила закупки российского угля на 16% до 12,9 млн тонн", — говорится в публикации.
Кроме того, Южная Корея сократила закупки угля у России в 1,7 раза, Япония - в 3,7 раза, а Тайвань - в 11 раз.
Тем не менее, в ряде стран объем поставок угля из России возрос. Например, экспорт в Белоруссию увеличился более чем в 38 раз и составил 2,2 млн тонн, в Абхазию - в 1,8 раза, до 41 тысячи тонн, а в Казахстан - на 15 процентов, до 150 тысяч тонн.
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