https://1prime.ru/20240517/ugroza-848289137.html

В НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине

В НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине - 17.05.2024, ПРАЙМ

В НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине

Россия будет представлять "долгосрочную угрозу и большую проблему", вне зависимости от исхода украинского конфликта. Таким мнением поделился командующий... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T17:49+0300

2024-05-17T17:49+0300

2024-05-17T17:49+0300

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ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Россия будет представлять "долгосрочную угрозу и большую проблему", вне зависимости от исхода украинского конфликта. Таким мнением поделился командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи."Я считаю, что Россия будет представлять собой долгосрочную угрозу для альянса. В предстоящие годы мы будем сталкиваться с "большой российской проблемой", — сказал он.По словам Каволи, Россия будет стремиться увеличить численность своих вооруженных сил и уже объявила о таких планах, а также увеличила свое военное производство.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ, которую НАТО именует "сдерживанием российской агрессии".В Кремле подчеркнули, что Россия не угрожает никому, но не будет игнорировать действия, которые могут быть опасны для ее интересов.

https://1prime.ru/20240517/nato-848264939.html

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россия, нато, угроза, новости