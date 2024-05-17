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В НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине - 17.05.2024, ПРАЙМ
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В НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине
В НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине - 17.05.2024, ПРАЙМ
В НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине
Россия будет представлять "долгосрочную угрозу и большую проблему", вне зависимости от исхода украинского конфликта. Таким мнением поделился командующий... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T17:49+0300
2024-05-17T17:49+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Россия будет представлять "долгосрочную угрозу и большую проблему", вне зависимости от исхода украинского конфликта. Таким мнением поделился командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи."Я считаю, что Россия будет представлять собой долгосрочную угрозу для альянса. В предстоящие годы мы будем сталкиваться с "большой российской проблемой", — сказал он.По словам Каволи, Россия будет стремиться увеличить численность своих вооруженных сил и уже объявила о таких планах, а также увеличила свое военное производство.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ, которую НАТО именует "сдерживанием российской агрессии".В Кремле подчеркнули, что Россия не угрожает никому, но не будет игнорировать действия, которые могут быть опасны для ее интересов.
https://1prime.ru/20240517/nato-848264939.html
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россия, нато, угроза, новости
Политика, РОССИЯ, НАТО, угроза, Новости
17:49 17.05.2024
 
В НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине

Каволи: Россия останется "проблемой" для альянса и после конфликта на Украине

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© Фото : NATO
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ВАШИНГТОН, 17 мая - ПРАЙМ. Россия будет представлять "долгосрочную угрозу и большую проблему", вне зависимости от исхода украинского конфликта. Таким мнением поделился командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
"Я считаю, что Россия будет представлять собой долгосрочную угрозу для альянса. В предстоящие годы мы будем сталкиваться с "большой российской проблемой", — сказал он.
По словам Каволи, Россия будет стремиться увеличить численность своих вооруженных сил и уже объявила о таких планах, а также увеличила свое военное производство.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ, которую НАТО именует "сдерживанием российской агрессии".
В Кремле подчеркнули, что Россия не угрожает никому, но не будет игнорировать действия, которые могут быть опасны для ее интересов.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Подсчитано соотношение военных потенциалов НАТО и России
10:26
 
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