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"Мы на краю пропасти". Украинская разведка предупредила о катастрофе

"Мы на краю пропасти". Украинская разведка предупредила о катастрофе - 17.05.2024, ПРАЙМ

"Мы на краю пропасти". Украинская разведка предупредила о катастрофе

Спецслужбы Украины на фоне стремительного продвижения российской армии бьют тревогу по поводу развала ВСУ, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T10:04+0300

2024-05-17T10:04+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Спецслужбы Украины на фоне стремительного продвижения российской армии бьют тревогу по поводу развала ВСУ, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano."Мы на краю пропасти", — такое заявление сделал глава украинской разведки Кирилл Буданов* в момент прорыва российской армии в районе Авдеевки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа фоне усиления российского наступления союзникам президента Зеленского придется принять решение: убеждать Киев начать серьезные переговоры с Москвой или продолжать обороняться. В кулуарах киевского правительства все больше людей задумываются о диалоге с президентом Путиным, но это пока не находит конкретного воплощения, отметили в издании.Ко всему прочему, проблемой украинской армии является в первую очередь недостаток солдат. В отличие от России, которая может развернуть на поле боя более полумиллиона военнослужащих, у Украины поражающая диспропорция. Кроме того, Россия обеспечивает регулярную ротацию, в то время как украинская армия, истощенная двухлетними боями, столкнулась с серьезным упадком морального духа, говорится в публикации.Тем не менее, есть предположения, что ближайшие союзники Украины могут оказывать давление на нее, чтобы открыть дипломатический канал с Москвой, заметил автор публикации.Ранее российские военные из группировки войск "Север" освободили несколько сел в Харьковской области, следует из данных Минобороны страны. Виталий Ганчев, глава Харьковской области, сообщил, что российские войска уже контролируют западную и северную части города Волчанск.Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины признал, что украинские войска в этом районе вынуждены были отступить на более выгодные позиции.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ* Внесен в список террористов и экстремистов

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