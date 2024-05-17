https://1prime.ru/20240517/ukraina-848275828.html

Путин назвал источник нынешней власти на Украине

Путин назвал источник нынешней власти на Украине - 17.05.2024, ПРАЙМ

Путин назвал источник нынешней власти на Украине

Источником нынешней власти на украине является государственный переворот, заявил президент России Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T13:10+0300

2024-05-17T13:10+0300

2024-05-17T13:10+0300

политика

владимир путин

украина

госпереворот

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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Источником нынешней власти на украине является государственный переворот, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства находится с государственным визитом в Китае."Не знаю, что говорил глава государства украинского. Знаю только, что в конечном итоге это же их вина. Все сегодняшние власти в Киеве источником своего происхождения имеют государственный переворот. Это источник сегодняшней власти в Украине", - сказал он.Ранее в прошлом году Путин напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.

https://1prime.ru/20240516/ukraina-848249745.html

украина

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владимир путин, украина, госпереворот