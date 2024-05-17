https://1prime.ru/20240517/ukraina-848275828.html
Путин назвал источник нынешней власти на Украине
Путин назвал источник нынешней власти на Украине - 17.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал источник нынешней власти на Украине
Источником нынешней власти на украине является государственный переворот, заявил президент России Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:10+0300
2024-05-17T13:10+0300
2024-05-17T13:10+0300
политика
владимир путин
украина
госпереворот
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Источником нынешней власти на украине является государственный переворот, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства находится с государственным визитом в Китае."Не знаю, что говорил глава государства украинского. Знаю только, что в конечном итоге это же их вина. Все сегодняшние власти в Киеве источником своего происхождения имеют государственный переворот. Это источник сегодняшней власти в Украине", - сказал он.Ранее в прошлом году Путин напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.
https://1prime.ru/20240516/ukraina-848249745.html
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владимир путин, украина, госпереворот
Политика, Владимир Путин, УКРАИНА, госпереворот
Путин назвал источник нынешней власти на Украине
Путин назвал госпереворот источником нынешней украинской власти
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Источником нынешней власти на украине является государственный переворот, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства находится с государственным визитом в Китае.
"Не знаю, что говорил глава государства украинского. Знаю только, что в конечном итоге это же их вина. Все сегодняшние власти в Киеве источником своего происхождения имеют государственный переворот. Это источник сегодняшней власти в Украине", - сказал он.
Ранее в прошлом году Путин напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.
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