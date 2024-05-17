https://1prime.ru/20240517/ukraina-848285834.html

На Украине депутатам горсовета раздали повестки прямо на заседании

На Украине депутатам горсовета раздали повестки прямо на заседании - 17.05.2024, ПРАЙМ

На Украине депутатам горсовета раздали повестки прямо на заседании

Депутатам украинского города Канев получили повестки о призыве на военную службу прямо на заседании. Об этом пишет "Страна". | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T16:23+0300

2024-05-17T16:23+0300

2024-05-17T16:23+0300

украина

мобилизация

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Депутатам украинского города Канев получили повестки о призыве на военную службу прямо на заседании. Об этом пишет "Страна"."В горсовете Канева раздали повестки депутатам", - говорится в сообщении издания. К сообщению издания приведено видео произошедшего, на котором военные ВСУ представляется политикам сотрудниками местного военкомата и поименно вызывают несколько депутатов для вручения повесток. В свою очередь, военнослужащие отметили, что ранее депутатов уже предупреждали о необходимости прийти в военкомат, но они проигнорировали это требование."Думаю, депутаты примут правильное решение по бригаде, которой нужно все-таки предоставить помощь", - сказали сотрудники военкомата в конце.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.Ранее 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнослужащих обновить данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.

https://1prime.ru/20240508/ukraina-848010495.html

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украина, мобилизация