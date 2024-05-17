https://1prime.ru/20240517/ukraina-848285834.html
На Украине депутатам горсовета раздали повестки прямо на заседании
На Украине депутатам горсовета раздали повестки прямо на заседании - 17.05.2024, ПРАЙМ
На Украине депутатам горсовета раздали повестки прямо на заседании
Депутатам украинского города Канев получили повестки о призыве на военную службу прямо на заседании. Об этом пишет "Страна". | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T16:23+0300
2024-05-17T16:23+0300
2024-05-17T16:23+0300
украина
мобилизация
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Депутатам украинского города Канев получили повестки о призыве на военную службу прямо на заседании. Об этом пишет "Страна"."В горсовете Канева раздали повестки депутатам", - говорится в сообщении издания. К сообщению издания приведено видео произошедшего, на котором военные ВСУ представляется политикам сотрудниками местного военкомата и поименно вызывают несколько депутатов для вручения повесток. В свою очередь, военнослужащие отметили, что ранее депутатов уже предупреждали о необходимости прийти в военкомат, но они проигнорировали это требование."Думаю, депутаты примут правильное решение по бригаде, которой нужно все-таки предоставить помощь", - сказали сотрудники военкомата в конце.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.Ранее 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнослужащих обновить данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
https://1prime.ru/20240508/ukraina-848010495.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мобилизация
На Украине депутатам горсовета раздали повестки прямо на заседании
"Страна": депутатам горсовета Канева прямо на заседании раздали повестки
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Депутатам украинского города Канев получили повестки о призыве на военную службу прямо на заседании. Об этом пишет "Страна".
"В горсовете Канева раздали повестки депутатам", - говорится в сообщении издания.
К сообщению издания приведено видео произошедшего, на котором военные ВСУ представляется политикам сотрудниками местного военкомата и поименно вызывают несколько депутатов для вручения повесток.
В свою очередь, военнослужащие отметили, что ранее депутатов уже предупреждали о необходимости прийти в военкомат, но они проигнорировали это требование.
"Думаю, депутаты примут правильное решение по бригаде, которой нужно все-таки предоставить помощь", - сказали сотрудники военкомата в конце.
Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на Украине
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Ранее 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнослужащих обновить данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.