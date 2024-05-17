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Роман Украины с бывшим комиком подходит к концу. В Киеве забеспокоились - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Роман Украины с бывшим комиком подходит к концу. В Киеве забеспокоились
Роман Украины с бывшим комиком подходит к концу. В Киеве забеспокоились - 17.05.2024, ПРАЙМ
Роман Украины с бывшим комиком подходит к концу. В Киеве забеспокоились
Президентский срок Владимира Зеленского истекает 20 мая, он не уйдет в отставку. Киев делает вид, что все в порядке, при этом беспокоится о влиянии разговоров о | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T16:39+0300
2024-05-17T16:39+0300
политика
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президентский срок Владимира Зеленского истекает 20 мая, он не уйдет в отставку. Киев делает вид, что все в порядке, при этом беспокоится о влиянии разговоров о легитимности на общественное мнение. Об этом пишет издание The Economist."Настроения в Киеве все более мрачные и устрашающие. Соперники Зеленского шепчут, что его монополия на власть уже неприемлема. Кое-кто готовится разыграть карту 21 мая, утверждая, что как только закончится его пятилетний президентский срок, Зеленский утратит политические полномочия", - говорится в материалах.При этом, по данным издания, союзники Зеленского с оптимизмом говорят о 21 мая. Однако за закрытыми дверями они опасаются, что постоянные дискуссии на тему легитимности президента Украины взбудоражат общественное мнение."Тем не менее, любовный роман Украины с бывшим комиком явно подходит к концу", - добавляет The Economist.Как говорится в статье, украинцы устали от постоянных новостей о коррупции и концентрации власти в руках немногочисленной кучки чиновников. Кроме того, проблемы легитимности Зеленского усилятся при ухудшении обстановки на фронте, заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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владимир зеленский, украина
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА
16:39 17.05.2024
 
Роман Украины с бывшим комиком подходит к концу. В Киеве забеспокоились

The Economist: в офисе Зеленского опасаются влияния дискуссий о его легитимности

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Президентский срок Владимира Зеленского истекает 20 мая, он не уйдет в отставку. Киев делает вид, что все в порядке, при этом беспокоится о влиянии разговоров о легитимности на общественное мнение. Об этом пишет издание The Economist.
"Настроения в Киеве все более мрачные и устрашающие. Соперники Зеленского шепчут, что его монополия на власть уже неприемлема. Кое-кто готовится разыграть карту 21 мая, утверждая, что как только закончится его пятилетний президентский срок, Зеленский утратит политические полномочия", - говорится в материалах.
При этом, по данным издания, союзники Зеленского с оптимизмом говорят о 21 мая. Однако за закрытыми дверями они опасаются, что постоянные дискуссии на тему легитимности президента Украины взбудоражат общественное мнение.
"Тем не менее, любовный роман Украины с бывшим комиком явно подходит к концу", - добавляет The Economist.
Как говорится в статье, украинцы устали от постоянных новостей о коррупции и концентрации власти в руках немногочисленной кучки чиновников. Кроме того, проблемы легитимности Зеленского усилятся при ухудшении обстановки на фронте, заключает издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Путин раскрыл, почему России важна легитимность Зеленского
13:42
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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