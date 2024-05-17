https://1prime.ru/20240517/ukraina-848287656.html

Дипломат объяснил обвинения Запада в адрес Москвы

Дипломат объяснил обвинения Запада в адрес Москвы - 17.05.2024, ПРАЙМ

Дипломат объяснил обвинения Запада в адрес Москвы

Грубые высказывания со стороны западных делегаций в адрес России в контексте Украины являются попыткой отвлечь внимание от деструктивной роли ЕС и других... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T17:14+0300

2024-05-17T17:14+0300

2024-05-17T17:21+0300

политика

россия

украина

ес

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

ВЕНА, 17 мая - ПРАЙМ. Грубые высказывания со стороны западных делегаций в адрес России в контексте Украины являются попыткой отвлечь внимание от деструктивной роли ЕС и других западных стран в украинской трагедии. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По словам дипломата, Запад пытается убедить весь мир, что конфликт на Украине произошел без помощи провокаторов и разгорелся только в 2022 году."Расцениваем это как неуклюжую попытку отвлечь внимание от деструктивной роли Евросоюза и других западных стран в украинской трагедии", — сказал он.Он также отметил, что события развивались с начала 2014 года, начиная с антиконституционного переворота в Украине, который был активно поддержан западными странами. Дипломат также напомнил о том, что Киев и его западные партнеры нарушили Минские соглашения по Донбассу.Он упомянул, что Великобритания, США и руководство ЕС препятствовали мирным переговорам между Россией и Украиной в апреле 2022 года, не позволив Киеву подписать мирный договор.

https://1prime.ru/20240517/putin-848277580.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, ес, новости