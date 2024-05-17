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Дипломат объяснил обвинения Запада в адрес Москвы
Дипломат объяснил обвинения Запада в адрес Москвы - 17.05.2024, ПРАЙМ
Дипломат объяснил обвинения Запада в адрес Москвы
Грубые высказывания со стороны западных делегаций в адрес России в контексте Украины являются попыткой отвлечь внимание от деструктивной роли ЕС и других... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T17:14+0300
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2024-05-17T17:21+0300
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ВЕНА, 17 мая - ПРАЙМ. Грубые высказывания со стороны западных делегаций в адрес России в контексте Украины являются попыткой отвлечь внимание от деструктивной роли ЕС и других западных стран в украинской трагедии. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По словам дипломата, Запад пытается убедить весь мир, что конфликт на Украине произошел без помощи провокаторов и разгорелся только в 2022 году."Расцениваем это как неуклюжую попытку отвлечь внимание от деструктивной роли Евросоюза и других западных стран в украинской трагедии", — сказал он.Он также отметил, что события развивались с начала 2014 года, начиная с антиконституционного переворота в Украине, который был активно поддержан западными странами. Дипломат также напомнил о том, что Киев и его западные партнеры нарушили Минские соглашения по Донбассу.Он упомянул, что Великобритания, США и руководство ЕС препятствовали мирным переговорам между Россией и Украиной в апреле 2022 года, не позволив Киеву подписать мирный договор.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, Новости
Дипломат объяснил обвинения Запада в адрес Москвы
Ульянов: обвинения Запада - попытка отвлечь внимание от деструктивной роли ЕС на Украине
ВЕНА, 17 мая - ПРАЙМ. Грубые высказывания со стороны западных делегаций в адрес России в контексте Украины являются попыткой отвлечь внимание от деструктивной роли ЕС и других западных стран в украинской трагедии. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам дипломата, Запад пытается убедить весь мир, что конфликт на Украине произошел без помощи провокаторов и разгорелся только в 2022 году.
"Расцениваем это как неуклюжую попытку отвлечь внимание от деструктивной роли Евросоюза и других западных стран в украинской трагедии", — сказал он.
Он также отметил, что события развивались с начала 2014 года, начиная с антиконституционного переворота в Украине, который был активно поддержан западными странами. Дипломат также напомнил о том, что Киев и его западные партнеры нарушили Минские соглашения по Донбассу.
Он упомянул, что Великобритания, США и руководство ЕС препятствовали мирным переговорам между Россией и Украиной в апреле 2022 года, не позволив Киеву подписать мирный договор.
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