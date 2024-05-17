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Unilever объявила о начале программы обратного выкупа акций
Unilever объявила о начале программы обратного выкупа акций - 17.05.2024, ПРАЙМ
Unilever объявила о начале программы обратного выкупа акций
Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever объявил о старте программы обратного выкупа акций на сумму 1,5 миллиарда евро, | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T11:01+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever объявил о старте программы обратного выкупа акций на сумму 1,5 миллиарда евро, которая будет осуществляться в течение года, следует из пресс-релиза компании. "Unilever сообщает о начале программы обратного выкупа акций на сумму 1,5 миллиарда евро, которая была объявлена 8 февраля 2024 года, в рамках подведения финансовых итогов 2023 года", - пишет Unilever. Компания добавляет, что первый транш программы, эквивалентный совокупной рыночной стоимости в размере 850 миллионов евро, будет проходить в период до конца августа. Согласно пресс-релизу, цель первого транша - сокращение капитала компании. Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.
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unilever, акции, новости
Экономика, Unilever, Акции, Новости
Unilever объявила о начале программы обратного выкупа акций
Unilever объявила о начале обратного выкупа акций в размере 1,5 млрд евро
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever объявил о старте программы обратного выкупа акций на сумму 1,5 миллиарда евро, которая будет осуществляться в течение года, следует из пресс-релиза компании.
"Unilever сообщает о начале программы обратного выкупа акций на сумму 1,5 миллиарда евро, которая была объявлена 8 февраля 2024 года, в рамках подведения финансовых итогов 2023 года", - пишет Unilever.
Компания добавляет, что первый транш программы, эквивалентный совокупной рыночной стоимости в размере 850 миллионов евро, будет проходить в период до конца августа. Согласно пресс-релизу, цель первого транша - сокращение капитала компании.
Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.
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