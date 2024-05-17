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МИД Великобритании обвинил Россию в поставках нефти КНДР в обмен на оружие - 17.05.2024, ПРАЙМ
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МИД Великобритании обвинил Россию в поставках нефти КНДР в обмен на оружие
МИД Великобритании обвинил Россию в поставках нефти КНДР в обмен на оружие - 17.05.2024, ПРАЙМ
МИД Великобритании обвинил Россию в поставках нефти КНДР в обмен на оружие
Новые санкции Великобритании в отношении России направлены на пресечение якобы существующего обмена российской нефти на вооружения КНДР, говорится в заявлении... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T18:12+0300
2024-05-17T18:13+0300
вооружения
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МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ. Новые санкции Великобритании в отношении России направлены на пресечение якобы существующего обмена российской нефти на вооружения КНДР, говорится в заявлении британского МИД, опубликованном на сайте правительства страны. "Великобритания объявляет о новом пакете санкций, направленном против российско-северокорейской торговли "оружие за нефть", — сказано в документе. Британские власти утверждают, что Москва и Пхеньян предпринимают "попытки нарушить или обойти санкции ООН" против КНДР, за которые Россия сама голосовала. По заявлению главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, Россия прибегает к "незаконному обмену оружия на нефть" для поддержания своих военных на Украине. Ранее в пятницу Британия внесла в санкционный список "Восточную стивидорную компанию", а также "Топливно-бункерную компанию" и её директора Алексея Воротникова. Вместе с этим под ограничительные меры попала северокорейская компания Paekyangsan Shipping. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, кндр, великобритания
Вооружения, РОССИЯ, КНДР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
18:12 17.05.2024 (обновлено: 18:13 17.05.2024)
 
МИД Великобритании обвинил Россию в поставках нефти КНДР в обмен на оружие

МИД Великобритании обвинил Россию в поставках КНДР нефти в обмен на оружие

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ. Новые санкции Великобритании в отношении России направлены на пресечение якобы существующего обмена российской нефти на вооружения КНДР, говорится в заявлении британского МИД, опубликованном на сайте правительства страны.
"Великобритания объявляет о новом пакете санкций, направленном против российско-северокорейской торговли "оружие за нефть", — сказано в документе.
Британские власти утверждают, что Москва и Пхеньян предпринимают "попытки нарушить или обойти санкции ООН" против КНДР, за которые Россия сама голосовала. По заявлению главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, Россия прибегает к "незаконному обмену оружия на нефть" для поддержания своих военных на Украине.
Ранее в пятницу Британия внесла в санкционный список "Восточную стивидорную компанию", а также "Топливно-бункерную компанию" и её директора Алексея Воротникова. Вместе с этим под ограничительные меры попала северокорейская компания Paekyangsan Shipping.
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Санкции подталкивают Россию к развитию ключевых направлений, заявил Путин
12:23
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ВооруженияРОССИЯКНДРВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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