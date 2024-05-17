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Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы о "мирном плане" Украины
Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы о "мирном плане" Украины - 17.05.2024, ПРАЙМ
Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы о "мирном плане" Украины
Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы, в которой признавался только "мирный план" Владимира Зеленского. Об этом в социальных сетях написал глава МИД... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T14:58+0300
2024-05-17T14:58+0300
2024-05-17T15:20+0300
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БУДАПЕШТ, 17 мая - ПРАЙМ. Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы, в которой признавался только "мирный план" Владимира Зеленского. Об этом в социальных сетях написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Сегодня Совет Европы хотел принять резолюцию, в которой признавался бы в качестве приемлемой и заслуживающей поддержки формулы миры исключительно мирный план... Зеленского. Для нас это неприемлемо. Другие подготовили мирные планы, которые не хуже плана (Киева)", — написал он.Москва неоднократно отмечала, что план Зеленского строится на ультиматумах, поэтом принять его нет возможности. Кроме того, Москва готова к переговорам по Украине, но Киев законодательно запретил их и игнорирует постоянные предложения диалога со стороны Запада.Кремль заявил, что в настоящее время не наблюдается предпосылок для мирного разрешения конфликта и приоритетом для России остается достижение целей спецоперации. Однако, ситуация может измениться, если будут учтены де-факто реалии и требования Москвы.
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Политика, ВЕНГРИЯ, ЕС, УКРАИНА, Новости
Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы о "мирном плане" Украины
Сийярто: Венгрия наложила вето на резолюцию СЕ по урегулированию конфликта на Украине
БУДАПЕШТ, 17 мая - ПРАЙМ. Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы, в которой признавался только "мирный план" Владимира Зеленского. Об этом в социальных сетях написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня Совет Европы хотел принять резолюцию, в которой признавался бы в качестве приемлемой и заслуживающей поддержки формулы миры исключительно мирный план... Зеленского. Для нас это неприемлемо. Другие подготовили мирные планы, которые не хуже плана (Киева)", — написал он.
Москва неоднократно отмечала, что план Зеленского строится на ультиматумах, поэтом принять его нет возможности. Кроме того, Москва готова к переговорам по Украине, но Киев законодательно запретил их и игнорирует постоянные предложения диалога со стороны Запада.
Кремль заявил, что в настоящее время не наблюдается предпосылок для мирного разрешения конфликта и приоритетом для России остается достижение целей спецоперации. Однако, ситуация может измениться, если будут учтены де-факто реалии и требования Москвы.
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