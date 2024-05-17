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Правительство намерено начать радикальную борьбу с вейпами, пишет СМИ - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Правительство намерено начать радикальную борьбу с вейпами, пишет СМИ
Правительство намерено начать радикальную борьбу с вейпами, пишет СМИ - 17.05.2024, ПРАЙМ
Правительство намерено начать радикальную борьбу с вейпами, пишет СМИ
Правительство, реализуя намерение начать радикальную борьбу с вейпами в России, хочет запретить жидкости для "электронок" с ароматизаторами, пищевыми добавками... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T07:18+0300
2024-05-17T07:18+0300
экономика
курение
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство, реализуя намерение начать радикальную борьбу с вейпами в России, хочет запретить жидкости для "электронок" с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами, пишет "Коммерсант".Как отмечается в публикации, Минздрав подготовил список "веществ, направленных на повышение привлекательности" вейпов. Если этого перечень будет принят, в продаже останутся лишь жидкости, содержащие никотин.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что цель такого радикального запрета — "сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи".Медики одобряют такое решение, напоминая о вреде вейпов для здоровья. Со своей стороны, бизнес считает запрет избыточным, указывая на возможное ограничение легального оборота продукции и рост нелегального рынка.Российская аудитория вейпинга оценивается в 10 миллионов человек, в основном молодые люди 18-35 лет.
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курение
Экономика, курение
07:18 17.05.2024
 
Правительство намерено начать радикальную борьбу с вейпами, пишет СМИ

"Коммерсант": в жидкости для "электронок" запретят добавлять ароматизаторы

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанк%Участники на специализированной выставке vape-индустрии "Global vape - 2017"
%Участники на специализированной выставке vape-индустрии Global vape - 2017 - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство, реализуя намерение начать радикальную борьбу с вейпами в России, хочет запретить жидкости для "электронок" с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами, пишет "Коммерсант".
Как отмечается в публикации, Минздрав подготовил список "веществ, направленных на повышение привлекательности" вейпов. Если этого перечень будет принят, в продаже останутся лишь жидкости, содержащие никотин.
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Отмечается, что цель такого радикального запрета — "сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи".
#Электронная сигарета - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Легальный рынок вейпов в России увеличился после введения маркировки
22 апреля, 16:48
Медики одобряют такое решение, напоминая о вреде вейпов для здоровья. Со своей стороны, бизнес считает запрет избыточным, указывая на возможное ограничение легального оборота продукции и рост нелегального рынка.
Российская аудитория вейпинга оценивается в 10 миллионов человек, в основном молодые люди 18-35 лет.
 
Экономикакурение
 
 
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