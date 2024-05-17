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В Россию начали эксклюзивно поставлять китайский виски - 17.05.2024, ПРАЙМ
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В Россию начали эксклюзивно поставлять китайский виски
В Россию начали эксклюзивно поставлять китайский виски - 17.05.2024, ПРАЙМ
В Россию начали эксклюзивно поставлять китайский виски
Одна из крупнейших алкогольных компаний в России, "Татспиртпром", на фоне осложнения логистики и платежей с Европой начала поставки в Россию китайского виски... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T15:25+0300
2024-05-17T15:32+0300
виски
россия
китай
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Одна из крупнейших алкогольных компаний в России, "Татспиртпром", на фоне осложнения логистики и платежей с Европой начала поставки в Россию китайского виски Furing на эксклюзивной основе, партия уже заведена в магазины сети "Магнит", сообщили РИА Новости в компании."Из-за сложностей с логистикой и осуществлением платежей с Европой, европейские виски выросли в цене, и Азия стала более привлекательным направлением для импорта алкогольной продукции. Виски Furing - качественный конкурентоспособный продукт из Азии, относится к динамично развивающейся на российском рынке крепкого алкоголя категории купажированных виски", - заявили там.Отмечается, что данная продукция "заведена в 1700 магазинов сети "Магнит" на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области". В самой сети агентству также подтвердили эту информацию.При этом в январе компания Ladoga, крупный импортер алкоголя, начала розлив в Китае виски под собственным брендом Kubao в рамках контрактного производства. Тогда уточнялось, что первая партия уже была ввезена в Россию и частично направлена на продажу.
https://1prime.ru/20240429/vino-847799761.html
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виски, россия, китай
виски, РОССИЯ, КИТАЙ
15:25 17.05.2024 (обновлено: 15:32 17.05.2024)
 
В Россию начали эксклюзивно поставлять китайский виски

"Татспиртпром" начал эксклюзивно поставлять в Россию китайский виски Furing

© fotolia.com / Alexandr SteblovskiyВиски
Виски - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© fotolia.com / Alexandr Steblovskiy
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Одна из крупнейших алкогольных компаний в России, "Татспиртпром", на фоне осложнения логистики и платежей с Европой начала поставки в Россию китайского виски Furing на эксклюзивной основе, партия уже заведена в магазины сети "Магнит", сообщили РИА Новости в компании.
"Из-за сложностей с логистикой и осуществлением платежей с Европой, европейские виски выросли в цене, и Азия стала более привлекательным направлением для импорта алкогольной продукции. Виски Furing - качественный конкурентоспособный продукт из Азии, относится к динамично развивающейся на российском рынке крепкого алкоголя категории купажированных виски", - заявили там.
Отмечается, что данная продукция "заведена в 1700 магазинов сети "Магнит" на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области". В самой сети агентству также подтвердили эту информацию.
При этом в январе компания Ladoga, крупный импортер алкоголя, начала розлив в Китае виски под собственным брендом Kubao в рамках контрактного производства. Тогда уточнялось, что первая партия уже была ввезена в Россию и частично направлена на продажу.
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