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В Россию начали эксклюзивно поставлять китайский виски

В Россию начали эксклюзивно поставлять китайский виски - 17.05.2024, ПРАЙМ

В Россию начали эксклюзивно поставлять китайский виски

Одна из крупнейших алкогольных компаний в России, "Татспиртпром", на фоне осложнения логистики и платежей с Европой начала поставки в Россию китайского виски... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T15:25+0300

2024-05-17T15:25+0300

2024-05-17T15:32+0300

виски

россия

китай

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Одна из крупнейших алкогольных компаний в России, "Татспиртпром", на фоне осложнения логистики и платежей с Европой начала поставки в Россию китайского виски Furing на эксклюзивной основе, партия уже заведена в магазины сети "Магнит", сообщили РИА Новости в компании."Из-за сложностей с логистикой и осуществлением платежей с Европой, европейские виски выросли в цене, и Азия стала более привлекательным направлением для импорта алкогольной продукции. Виски Furing - качественный конкурентоспособный продукт из Азии, относится к динамично развивающейся на российском рынке крепкого алкоголя категории купажированных виски", - заявили там.Отмечается, что данная продукция "заведена в 1700 магазинов сети "Магнит" на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области". В самой сети агентству также подтвердили эту информацию.При этом в январе компания Ladoga, крупный импортер алкоголя, начала розлив в Китае виски под собственным брендом Kubao в рамках контрактного производства. Тогда уточнялось, что первая партия уже была ввезена в Россию и частично направлена на продажу.

https://1prime.ru/20240429/vino-847799761.html

китай

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виски, россия, китай