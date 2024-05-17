https://1prime.ru/20240517/vozmozhnosti-848261789.html

Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях в отношениях с Россией

Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях в отношениях с Россией - 17.05.2024, ПРАЙМ

Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях в отношениях с Россией

Отношения между Россией и Китаем ожидают новые исторические возможности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании по случаю открытия VIII... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T09:18+0300

2024-05-17T09:18+0300

2024-05-17T09:18+0300

си цзиньпин

китай

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848228425_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a553b02707f8627e322e3cde88f4d2e5.jpg

ХАРБИН (Китай), 17 мая - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Китаем ожидают новые исторические возможности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании по случаю открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, текст которого на церемонии зачитал вице-премьер КНР Хань Чжэн.По словам Си Цзиньпина, в текущем году исполняется 75 лет со дня установления дипотношений между Китаем и Россией. "Находясь на новой исторической отправной точке, отношения между двумя странами ждут новые исторические возможности, раскрываются более широкие перспективы развития", - отметил председатель КНР. Он добавил, что благодаря совместным усилиям двух государств их отношения шаг за шагом уверенно продвигаются вперед, и это приносит народам ощутимые плоды сотрудничества. Восьмое Российско-Китайское Экспо открылось в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка пройдет с 17 по 21 мая 2024 года.

https://1prime.ru/20240517/svyazi-848259661.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

си цзиньпин, китай, россия