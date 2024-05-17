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Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях в отношениях с Россией
Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях в отношениях с Россией - 17.05.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях в отношениях с Россией
Отношения между Россией и Китаем ожидают новые исторические возможности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании по случаю открытия VIII... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T09:18+0300
2024-05-17T09:18+0300
2024-05-17T09:18+0300
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ХАРБИН (Китай), 17 мая - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Китаем ожидают новые исторические возможности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании по случаю открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, текст которого на церемонии зачитал вице-премьер КНР Хань Чжэн.По словам Си Цзиньпина, в текущем году исполняется 75 лет со дня установления дипотношений между Китаем и Россией. "Находясь на новой исторической отправной точке, отношения между двумя странами ждут новые исторические возможности, раскрываются более широкие перспективы развития", - отметил председатель КНР. Он добавил, что благодаря совместным усилиям двух государств их отношения шаг за шагом уверенно продвигаются вперед, и это приносит народам ощутимые плоды сотрудничества. Восьмое Российско-Китайское Экспо открылось в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка пройдет с 17 по 21 мая 2024 года.
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си цзиньпин, китай, россия
Си Цзиньпин, КИТАЙ, РОССИЯ
Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях в отношениях с Россией
Си Цзиньпин: перед отношениями России и КНР открываются новые исторические возможности
ХАРБИН (Китай), 17 мая - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Китаем ожидают новые исторические возможности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании по случаю открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, текст которого на церемонии зачитал вице-премьер КНР Хань Чжэн.
По словам Си Цзиньпина, в текущем году исполняется 75 лет со дня установления дипотношений между Китаем и Россией.
"Находясь на новой исторической отправной точке, отношения между двумя странами ждут новые исторические возможности, раскрываются более широкие перспективы развития", - отметил председатель КНР.
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Он добавил, что благодаря совместным усилиям двух государств их отношения шаг за шагом уверенно продвигаются вперед, и это приносит народам ощутимые плоды сотрудничества.
Восьмое Российско-Китайское Экспо открылось в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка пройдет с 17 по 21 мая 2024 года.