https://1prime.ru/20240517/vuchich-848259273.html

Вучич процитировал маршала Жукова в ответ на давление Запада

Вучич процитировал маршала Жукова в ответ на давление Запада - 17.05.2024, ПРАЙМ

Вучич процитировал маршала Жукова в ответ на давление Запада

Президент Сербии Александр Вучич процитировал слова маршала Советского Союза Георгия Жукова, посвященные неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T08:26+0300

2024-05-17T08:26+0300

2024-05-17T09:21+0300

сербия

александр вучич

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg

БЕЛГРАД, 17 мая – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич процитировал слова маршала Советского Союза Георгия Жукова, посвященные неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. Свою позицию он высказал поздно вечером в четверг в выступлении на национальном радио и телевидении, где шла речь о готовящейся к рассмотрению 23 мая резолюции Генассамблеи ООН о "геноциде в Сребренице".Вучич подчеркнул, что этот документ преследует три цели. Первая из них - упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ). Вторая цель - ревизия вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992-1995 года. Третьей целью, по словам Вучича, является создание возможности для иска против Сербии с требованием возмещения военного ущерба. "Я примирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я – не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны", - отметил сербский лидер. Он пообещал сделать все "для сохранения чести Сербии". Пятнадцатого мая Вучич выступил в представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде. Там он произнс речь "Ревизия исторических фактов и сопротивление свободолюбивых народов". В ней он отметил, что для него и его потомков 9 мая всегда будет Днём Победы, который они будут праздновать. По словам Вучича, Запад, стремясь протолкнуть резолюцию о "геноциде в Сребренице" в Генеральной ассамблее ООН, тем самым мстит Белграду за самостоятельную политику и провал западной политики в других частях света. Вучич планирует с 19 мая до голосования 23 мая на Генассамблее ООН, несмотря на то, что, по словам президента, шансов на победу нет, бороться "против мощной машинерии коллективного Запада", желающего провозгласить "геноцидным" народ, который в действительности наиболее пострадал в конфликтах на Балканах. Как полагают власти Сербии и РС БиГ, эта резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом". Документ, по их мнению, ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Как отмечается в проекте резолюции, Генеральная ассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст заявления осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".

https://1prime.ru/20240516/serbiya-848246805.html

сербия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сербия, александр вучич, запад