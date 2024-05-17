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При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных

При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных - 17.05.2024, ПРАЙМ

При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных

На территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге произошла произвольная детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны, пострадало семеро... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T21:39+0300

2024-05-17T21:39+0300

2024-05-17T22:43+0300

происшествия

россия

санкт-петербург

взрыв

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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. На территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге произошла произвольная детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны, пострадало семеро военнослужащих, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа. "Семнадцатого мая 2024 года около 20.00 на хозяйственной территории Военной академии связи им. С.М.Буденного (г. Санкт-Петербург) в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений, при выгрузке мусора в контейнер, произошел взрыв", — говорится в сообщении. Отмечается, что семеро пострадавших во взрыве доставлены в медицинское учреждение Минобороны России, где им оказывается вся необходимая врачебная помощь. "По докладу с места происшествия произошла произвольная детонация 76-миллиметрового боеприпаса времен Великой Отечественной войны", — добавили в пресс-службе. Уточняется, что на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа.ГУбернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что происшествие в Военной академии связи имени Буденного не носит террористического характера.

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россия, санкт-петербург, взрыв