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При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных - 17.05.2024, ПРАЙМ
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При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных
При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных - 17.05.2024, ПРАЙМ
При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных
На территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге произошла произвольная детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны, пострадало семеро... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T21:39+0300
2024-05-17T22:43+0300
происшествия
россия
санкт-петербург
взрыв
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. На территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге произошла произвольная детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны, пострадало семеро военнослужащих, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа. "Семнадцатого мая 2024 года около 20.00 на хозяйственной территории Военной академии связи им. С.М.Буденного (г. Санкт-Петербург) в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений, при выгрузке мусора в контейнер, произошел взрыв", — говорится в сообщении. Отмечается, что семеро пострадавших во взрыве доставлены в медицинское учреждение Минобороны России, где им оказывается вся необходимая врачебная помощь. "По докладу с места происшествия произошла произвольная детонация 76-миллиметрового боеприпаса времен Великой Отечественной войны", — добавили в пресс-службе. Уточняется, что на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа.ГУбернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что происшествие в Военной академии связи имени Буденного не носит террористического характера.
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россия, санкт-петербург, взрыв
Происшествия, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, взрыв
21:39 17.05.2024 (обновлено: 22:43 17.05.2024)
 
При взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных

При взрыве на хозтерритории академии в Петербурге пострадали семь военных

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург во время режима самоизоляции жителей
Санкт-Петербург во время режима самоизоляции жителей - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. На территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге произошла произвольная детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны, пострадало семеро военнослужащих, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.
"Семнадцатого мая 2024 года около 20.00 на хозяйственной территории Военной академии связи им. С.М.Буденного (г. Санкт-Петербург) в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений, при выгрузке мусора в контейнер, произошел взрыв", — говорится в сообщении.
Отмечается, что семеро пострадавших во взрыве доставлены в медицинское учреждение Минобороны России, где им оказывается вся необходимая врачебная помощь.
"По докладу с места происшествия произошла произвольная детонация 76-миллиметрового боеприпаса времен Великой Отечественной войны", — добавили в пресс-службе.
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Уточняется, что на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа.
ГУбернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что происшествие в Военной академии связи имени Буденного не носит террористического характера.
 
ПроисшествияРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГвзрыв
 
 
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