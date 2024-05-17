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Суд отправил в СИЗО гендиректора АО "Башкирские электросети" за взятку - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Суд отправил в СИЗО гендиректора АО "Башкирские электросети" за взятку
Суд отправил в СИЗО гендиректора АО "Башкирские электросети" за взятку - 17.05.2024, ПРАЙМ
Суд отправил в СИЗО гендиректора АО "Башкирские электросети" за взятку
Уфимский районный суд заключил под стражу генерального директора АО "Башкирские электрические сети" Павла Багаева, в отношении которого возбуждено дело о... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T15:07+0300
2024-05-17T15:07+0300
мошенничество
россия
башкирия
уфа
взятка
энергосети
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УФА, 17 мая — ПРАЙМ. Уфимский районный суд заключил под стражу генерального директора АО "Башкирские электрические сети" Павла Багаева, в отношении которого возбуждено дело о крупной взятке, сообщает суд в своём Telegram-канале. Ранее пресс-служба управления ФСБ России по региону сообщала, что в отношении Багаева возбуждено уголовное дело в получении взятки в размере более 1,6 миллиона рублей при продаже имущества компании. "Уфимским районным судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении Багаева Павла Александровича, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — сообщает суд. Отмечается, что требования п. 11 ч. 1 ст. 448 УПК РФ в отношении Багаева как депутата местного органа самоуправления и особый порядок производства по уголовному делу органами предварительного следствия соблюдены. Постановление суда не вступило в законную силу.
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россия, башкирия, уфа, взятка, энергосети
Мошенничество, РОССИЯ, БАШКИРИЯ, Уфа, взятка, Энергосети
15:07 17.05.2024
 
Суд отправил в СИЗО гендиректора АО "Башкирские электросети" за взятку

Суд отправил в СИЗО гендиректора АО "Башкирские электросети" за взятку

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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УФА, 17 мая — ПРАЙМ. Уфимский районный суд заключил под стражу генерального директора АО "Башкирские электрические сети" Павла Багаева, в отношении которого возбуждено дело о крупной взятке, сообщает суд в своём Telegram-канале.
Ранее пресс-служба управления ФСБ России по региону сообщала, что в отношении Багаева возбуждено уголовное дело в получении взятки в размере более 1,6 миллиона рублей при продаже имущества компании.
"Уфимским районным судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении Багаева Павла Александровича, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — сообщает суд.
Отмечается, что требования п. 11 ч. 1 ст. 448 УПК РФ в отношении Багаева как депутата местного органа самоуправления и особый порядок производства по уголовному делу органами предварительного следствия соблюдены.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Юрий Кузнецов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Стала известна сумма взятки главного кадровика МО России Кузнецова
14 мая, 21:59
 
МошенничествоРОССИЯБАШКИРИЯУфавзяткаЭнергосети
 
 
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