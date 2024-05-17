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Суд отправил в СИЗО гендиректора АО "Башкирские электросети" за взятку

Суд отправил в СИЗО гендиректора АО "Башкирские электросети" за взятку - 17.05.2024, ПРАЙМ

Суд отправил в СИЗО гендиректора АО "Башкирские электросети" за взятку

Уфимский районный суд заключил под стражу генерального директора АО "Башкирские электрические сети" Павла Багаева, в отношении которого возбуждено дело о... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T15:07+0300

2024-05-17T15:07+0300

2024-05-17T15:07+0300

мошенничество

россия

башкирия

уфа

взятка

энергосети

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УФА, 17 мая — ПРАЙМ. Уфимский районный суд заключил под стражу генерального директора АО "Башкирские электрические сети" Павла Багаева, в отношении которого возбуждено дело о крупной взятке, сообщает суд в своём Telegram-канале. Ранее пресс-служба управления ФСБ России по региону сообщала, что в отношении Багаева возбуждено уголовное дело в получении взятки в размере более 1,6 миллиона рублей при продаже имущества компании. "Уфимским районным судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении Багаева Павла Александровича, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — сообщает суд. Отмечается, что требования п. 11 ч. 1 ст. 448 УПК РФ в отношении Багаева как депутата местного органа самоуправления и особый порядок производства по уголовному делу органами предварительного следствия соблюдены. Постановление суда не вступило в законную силу.

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россия, башкирия, уфа, взятка, энергосети